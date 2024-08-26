Мактоминей - легенда «МЮ»? Скотт в клубе с пяти лет!

«МЮ» согласовал с «Наполи» трансфер Скотта Мактоминея за 30 млн евро. Шотландец еще не дал согласия на переход, но все к этому идет.

Мактоминей провел в «МЮ» почти всю свою жизнь - 22 (ему сейчас 27).

Скотту на этом фото шесть-семь лет, а в клубе он с пяти.

Шотландец прошел через все юношеские и молодежные команды «МЮ»: