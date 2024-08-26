Мактоминей - легенда «МЮ»? Скотт в клубе с пяти лет!
«МЮ» согласовал с «Наполи» трансфер Скотта Мактоминея за 30 млн евро. Шотландец еще не дал согласия на переход, но все к этому идет.
Мактоминей провел в «МЮ» почти всю свою жизнь - 22 (ему сейчас 27).
Скотту на этом фото шесть-семь лет, а в клубе он с пяти.
Шотландец прошел через все юношеские и молодежные команды «МЮ»:
На счету Скотти 7 полноценных сезонов в МЮ. Сколько еще надо лет, чтобы построить клуб-победитель с таким-то шикарным базисом? :D
P.S. Отличный трансфер для обеих сторон. Продажа воспитанника за приличные деньги - очень хороший актив для клуба в рамках существующего ФФП + возможность купить толкового опорника в лице Угарте, который, к слову, заряжен на поле похлеще шотландца. Для него уж точно не существует авторитетов (показательный момент с Месси и его свитой в матче Уругвай-Аргентина).
Для самого же Мака переход в Наполи - отличная возможность побороться за место в основе неплохого клуба. Вряд ли его устраивала собственная роль в МЮ, просто человек-профессионал, сознательно избегающий конфликтных ситуаций.
А характерных футболистов и так хватает. Один мясник-чемпион из Аргентины чего стоит. На его фоне Мактоминей - розовощекий школьник.
Так что Флетчер ну никак не может быть его лучше если это конечно не вкусовщина.
Правильно замечено.
Между Флетчем и Мактомом можно легко провести знак равенства.
Он безусловно настоящий манкунианец, безусловно отдавал всё за родной клуб, но в этом и дело что он отдал всё что мог. Когда он ошибался весь спортс строчил - деревяха, продать, зачем он в клубе. А теперь всем жаль, смешно же.
Пусть попробует себя в другом клубе в котором он сможет играть в основе, это ведь шанс для него! Мак проиграл место старику Каземиро, Майну ему из основы тоже не сместить, так пусть попробует себя в другом клубе, никто не мешает ему потом вернуться домой как тому же Эвансу.