Что будет с регистрацией Ольмо, если Кристенсен вернется в строй раньше времени? Такой вариант весьма вероятен

«Барселона» наконец зарегистрировала Дани Ольмо. Испанец, вероятно, появится на поле в матче третьего тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Дани заявляют вместо Андреаса Кристенсена, который получил травму в матче с «Валенсией» и вылетел из строя на четыре месяца. «Блауграна» воспользовалась лазейкой в регламенте Ла Лиги и зарегистрировала Ольмо на полгода – до открытия зимнего трансферного окна.

А что будет, если восстановление Андреаса пойдет быстрее первоначальных сроков? Такой вариант весьма вероятен, отмечает COPE. По данным издания, травма датчанина не столь серьезная: окружение игрока уверено, что он сможет выйти на поле уже в сентябре.

Если Кристенсен восстановится раньше времени, «Барса» сможет выпускать на поле и Андреаса, и Дани – но только до 31 декабря.

За этот период «блаугране» необходимо привести дела в порядок и вписаться в фейр-плей. Если клубу этого не удастся, сезон для Ольмо в Ла Лиге закончится. Второй раз игрока зарегистрировать не удастся, уверяет COPE.

Надеемся, Лапорта справится с непростой ситуацией.