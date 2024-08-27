«Я не вижу своего будущего в этом». CR7 ответил на вопрос о завершении пути в сборной и о тренерской карьере

Криштиану Роналду заявил, что никого не будет предупреждать перед уходом из сборной Португалии, а также, что не планирует заниматься тренерской деятельностью.

Перед тем, как тренер португальцев Роберто Мартинес назвал состав на предстоящие матчи Лиги Наций, 39-летний игрок рассказал о своих планах на будущее.

«Когда я покину сборную, я никому не буду говорить об этом заранее, это одновременно будет и очень спонтанное решение с моей стороны, но также и очень хорошо продуманное. Сейчас я хочу помочь сборной в предстоящих матчах. Впереди нас ждет Лига Наций, и я бы очень хотел играть», - заявил Криштиану португальскому каналу NOW.

Ветеран добавил: «В данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Это даже не приходит мне в голову, я никогда об этом не думал. Я не вижу своего будущего в этом. Я вижу себя занимающимся другими делами вне футбола, но только Бог знает, что нас ждет впереди».