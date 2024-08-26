«Сити» представит новую форму: она вдохновлена обложкой первого альбома Oasis, Ноэль Галлахер помогал в создании
Ноэль Галлахер анонсировал четвертый комплект формы «Манчестер Сити» на сезон 24/25, который будет представлен завтра, 27 августа.
Четвертая форма «Манчестер Сити» была вдохновлена обложкой первого альбома Oasis под названием «Definitely Maybe».
Галлахер подтвердил, что он помогал разрабатывать четвертый комплект формы «Сити» на сезон (хотя он ошибочно сказал, что это будет третий комплект).
Ноэль — британский музыкант, певец и автор песен. Родился 29 мая 1967 года в Манчестер. Галлахер сыграл ключевую роль в успехе Oasis в 1990-х и начале 2000-х годов, помогая группе стать одной из самых знаковых и влиятельных групп своего времени.
Ноэль — известный болельщик «Сити». Песня Галлахера «Blue Moon Rising» была принята клубом в качестве неофициального гимна и часто включается на матчах.
Ну а следующий "Morning Glory" вообще конечно топище.
Галлахеры крутейшие ребята. Про Лиама не помню, за кого он топит.
ЗЫ форма вроде норм с виду, маркетинг, разберут