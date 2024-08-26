«Сити» представит новую форму: она вдохновлена ​​обложкой первого альбома Oasis, Ноэль Галлахер помогал в создании

Ноэль Галлахер анонсировал четвертый комплект формы «Манчестер Сити» на сезон 24/25, который будет представлен завтра, 27 августа.

Четвертая форма «Манчестер Сити» была вдохновлена ​​обложкой первого альбома Oasis под названием «Definitely Maybe».

Галлахер подтвердил, что он помогал разрабатывать четвертый комплект формы «Сити» на сезон (хотя он ошибочно сказал, что это будет третий комплект).

Ноэль — британский музыкант, певец и автор песен. Родился 29 мая 1967 года в Манчестер. Галлахер сыграл ключевую роль в успехе Oasis в 1990-х и начале 2000-х годов, помогая группе стать одной из самых знаковых и влиятельных групп своего времени.

Ноэль — известный болельщик «Сити». Песня Галлахера «Blue Moon Rising» была принята клубом в качестве неофициального гимна и часто включается на матчах.