🔮 Магия Довбни: с ним «Спартак» не пропускает и не проигрывает

Вратарь живет лучшую жизнь.

«Спартак» не проигрывает и не пропускает уже шесть матчей подряд: в чемпионате и в Кубке 4 победы и 2 ничьи.

Серия стартовала 31 июля в кубковом матче с «Динамо». Ровно через день после того, как «Спартак» внес в заявку Александра Довбню.

А без нового вратаря было и грустное поражение от «Оренбурга», и пропущенный от «Химок».

Совпадение? Не думаем.

• «Спартак» давно грезил идеей подписать третьего голкипера: рассматривали и Песьякова, и Джанаева, и Латышонка, и Акгацева, и Помазуна, и Сысуева. В итоге сошлись на 37-летнем Александре Довбне – в каком-то смысле культовом вратаре для «Спартака».

• Довбня выдал два матча жизни против «Спартака» за СКА-Хабаровск в сезоне-2017/18. В одном матче он сделал 13 сэйвов (второй результат в истории РПЛ после Дениса Попова в матче молодежки «Ростова» против «Сочи»), в другом – 11 (пятый в истории результат).

• В это межсезонье Довбня тренировался в составе «Челябинска» без контракта и ждал предложения. У вратаря был вариант с «Шинником», но он выбрал «Спартак». Теперь тащит на тренировках (свидетели рассказывают, что летает по девяткам не хуже Максименко и Селихова) и создает атмосферу в раздевалке. И ждет шанса, как посоветовал Виталий Кафанов.

• Заодно Довбня веселит журналистов и болельщиков. Однажды в микст-зоне на просьбу пообщаться вратарь ответил так: «Конечно, давайте пообщаемся, но не сегодня!» И под общее веселье пошел по своим делам.

А теперь держите роскошный флекс Довбни.

Например, так он поздравляет Максименко после красивой победы над «Факелом».

И после нее же развлекает оператора: «Трииииииха. Плюс три, поехали!»

И зажигает грустного Угальде на лавке. При Довбне у Манфреда 4 гола в 5 матчах сезона, а без Довбни он почти не забивал.

Очевидно, главный трансфер клуба этим летом. Прости, Эсекьель Барко.

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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press