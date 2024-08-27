📸 Куртуа прозвали жирафом. Тибо называет животных братьями и каждый год навещает их в сафари-парке

Топ самых необычных традиций точно возглавит Тибо Куртуа с его систематическими поездками в мадридский Сафари-парк.

Рост бельгийца – 2 метра. В январе 2020 года перед матчем «Реала» с «Севильей» Серхио Регилон в шутку назвал голкипера жирафом. Прозвище Тибо приглянулось так сильно, что с тех пор он называет жирафов своими братьями.

Куртуа регулярно навещает «родственников» в Сафари-парке, расположенном близ Мадрида. О своих поездках голкипер отчитывается в соцсетях.

2021 год: «С моими братишками. Спасибо @safarimadridoficial за отличный день с семьей!»

В 2022 году голкипер не посетил родных, но 30-летие отпраздновал в стилистике жирафа.

2023 год и очередная встреча: «Всегда приятно вновь увидеть моих братьев».

В 2024 году Тибо вновь отправился в Сафари-парк: «Ежегодный семейный визит!»

Аккаунт Сафари-парка поддерживает шутку бельгийца: «Жирафы так рады видеть их брата рядом! Спасибо за семейную встречу».

Товарищи Тибо по «Мадриду» тоже подхватили шутку. В прошлом году парни поздравили голкипера с днем рождения, запостив свои фотографии с жирафами.

Как вам такая милая традиция Куртуа?