Кто поддерживает фаворитов АПЛ? Знакомимся со вторыми половинками звезд «Арсенала»😍

«Арсенал» - один из фаворитов Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты показывает качественный футбол, обладает сильным составом и справедливо устрашает соперников.

Но не только игроки «Арсенала» достойны пристального внимания – их вторые половины заслуживают его не меньше.

Давайте познакомимся с ними поближе.

Джорджина Рэмсдейл

Великолепная Джорджина познакомилась с вратарем «Арсенала» Аароном Рэмсдейлом в 2019 году. В 2023 году они поженились и родился их первенец – Ронни.

Джорджина — бывшая стюардесса British Airways.

Кэтрин Хардинг

32-летняя ирландская красавица замужем за Жоржиньо, имеет опыт участия в реалити-шоу.

Она появилась в качестве участницы шоу «Голос».

У Хардинг был роман с Джудом Лоу, и она родила от голливудской звезды дочь . У нее также есть сын от Жоржиньо.

Джанин Максон

Джанин — британская модель и инфлюенсер, она обручилась с Томасом Парти этим летом.

Их первый ребенок родился в начале 2024 года.

Татьяна Трубуль

29-летняя Татьяна работала в ночном клубе, прежде чем познакомилась с вратарем сборной Испании Давидом Райя. Сообщается, что они начали встречаться в 2021 году. Однако они не афишировали свои отношения до июня 2022 года.

Двойник Ким Кардашьян также получила работу в качестве модели.

Хелен Спиллинг

Хелен начала встречаться с капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором в 2022 году.

Девушка – профессиональная танцовщица, она участвовала во многих танцевальных конкурсах в Норвегии, а в 2021 году ей удалось победить в одном из них.

Милли Уайт

Правый защитник «канониров» Бен Уайт познакомился с моделью в 2022 году.

В мае 2023 года пара сказала друг другу «да» на закрытой церемонии бракосочетания в Лондоне.

Толами Бенсон

Толами работает в сфере связей с общественностью и является старшим специалистом по планированию в Zenith.

Согласно ее данным в LinkedIn, Толами училась в Университете Бирмингема и получила степень бакалавра искусств с отличием в области связей с общественностью.

Ее заметили, когда она поддерживала Букайо Сака на чемпионате Европы в Германии.

Влада Зинченко

28-летняя красавица Влада — спортивная телеведущая и журналистка.

В 2020 году она приобрела известность раскритиковав тактику Пепа Гвардиолы после неожиданного вылета «Сити» из Лиги чемпионов в матче с «Лионом».

Но с тех пор, как ее муж Александр Зинченко сменил «Сити» на «Арсенал», у нее не было никаких жалоб на Микеля Артету.