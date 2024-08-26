Ферги-тайм наоборот. Тен Хаг установил в «МЮ» историческое анти-достижение

Повторить невозможно.

Во времена сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» славился поздними голами. Этому явлению даже придумали название − «ферги-тайм». В промежуток между 1992-м и 2013-м годами «Юнайтед» забил после 90-й минуты 81 мяч, шестнадцать из них были победными.

Похоже, что у Эрика тен Хага появился собственный анти-ферги-тайм, который войдет в историю. Как подсчитал статистический ресурс Opta, за время работы нидерландца в «Манчестер Юнайтед», его команда пропустила шесть мячей после 90-й минуты, которые принесли победу сопернику.

Пикантности этому «достижению» добавляет тот факт, что с 1992 по 2022 год подобных мячей «МЮ» пропустил всего два.

Можно ли теперь называть Эрик тен Хага − Эрик лейт [поздно] Хаг?