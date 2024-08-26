Кьеза и Ольмо на двоих пропустили 152 матча за три года. Считаем травмы новичков «Барселоны»

«Барселона» готовит предложение по Федерико Кьезе. Каталонцы согласны выплатить «Ювентусу» 9+4 млн евро за итальянца.

Также сообщается, что Кьеза пойдет на снижение требований по зарплате с 5 до 4 млн евро, чтобы облегчить переход в «Барсу».

Однако есть нюанс. За последние три сезона Федерико получил 17 повреждений! По данным Transfermarkt, cамой тяжелой травмой был разрыв крестообразной связки в сезоне 2021/22, из-за чего Кьеза 269 дней был вынужден находиться за пределами поля. За три года Феде пропустил 84 матча.

Интересно, что у еще одного новичка «Барсы» Дани Ольмо тоже непростая ситуация со здоровьем: 9 травм за последние три сезона. В общей сложности футболист не мог играть 290 дней. За три года Ольмо пропустил 68 матчей.

Жоан Лапорта уже выложил за испанца 60 млн евро «Лейпцигу». Но такая статистика не может не вызывать тревогу.