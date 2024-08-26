Маркус Рэшфорд получил значительное понижение рейтинга в EA FC 25

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил значительное понижение рейтинга в предстоящем выпуске EA FC 25.

26-летний игрок был исключен из команды Гарета Саутгейта на Евро-2024 после в целом разочаровывающего сезона в «МЮ».

Маркус закончил сезон 2023/24 с 13 голами в 43 матчах — результат, который он надеется улучшить в ближайшие месяцы.

Тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал возвращение Рэшфорда в былую форму в интервью The Guardian.

«Конечно, но он должен доказать это и себе, и болельщикам, и он вполне способен это сделать. В предыдущих сезонах Маркус забивал по 30 голов, так что, когда он в хорошей форме, у него огромный потенциал», - заявил Тен Хаг.

Но после невыразительного периода EA Sports присвоила Рэшфорду рейтинг 81 в FC 25 перед предстоящим релизом 27 сентября.

В сети появился скриншот карточки Рашфорда, на котором форвард получил понижение рейтинга на -4.