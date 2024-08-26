👕«Челси» представил новую форму: она вдохновлена панк-модой западного Лондона 70-х

«Челси» официально представил третий комплект формы на сезон 24/25.

Форма вдохновлена панк-модой западного Лондона 70-х годов.

На сайте клуба вдохновение для создания образа описывается так: «Выделяться и быть собой — не похожим ни на кого другого — в этом панк-послании мы переносимся назад во времени, в 1970-е годы».

Женская команда уже надевала эту форму в товарищеском матче с «Арсеналом»: