👕«Челси» представил новую форму: она вдохновлена панк-модой западного Лондона 70-х
«Челси» официально представил третий комплект формы на сезон 24/25.
Форма вдохновлена панк-модой западного Лондона 70-х годов.
На сайте клуба вдохновение для создания образа описывается так: «Выделяться и быть собой — не похожим ни на кого другого — в этом панк-послании мы переносимся назад во времени, в 1970-е годы».
Женская команда уже надевала эту форму в товарищеском матче с «Арсеналом»:
Такие цвета, конечно , и раньше использовались , но сейчас прям вторые третьи комплекты в таких расцветках видел не у двух - трех команд из той же АПЛ…