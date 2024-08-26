«Наполи» впервые забил под руководством Конте. Тренер был без ума от радости

«Наполи» начал новый сезон Серии А с болезненного поражения от «Вероны». Неаполитанцы пропустили три безответных мяча.

После игры Антонио Конте подбадривал подопечных:

«Это хорошие ребята, настоящие мужчины. Иногда среди людей встречается и дерьмо, но эти парни заботятся о «Наполи». Они осознали, что произошло с «Вероной», и не хотят повторения. С ними я понимаю, что у меня есть прочная основа, я полностью на них полагаюсь».

Футболисты отблагодарили тренера за доверие уже в следующем туре: «Наполи» разгромил «Болонью».

Первым забил Ди Лоренцо с передачи Кварацхелии. Конте был без ума от радости!

Мяч Ди Лоренцо стал первым официальным голом «Наполи» эпохи Конте. В 1/32 Кубка Италии команда обыграла «Модену» в серии пенальти. Так что тренер имел право на такие яркие эмоции.

После Ди Лоренцо отличился Кварацхелия, у грузина в матче с «Болоньей» – 1+1 по системе «гол+пас». Свой мяч Хвича посвятил новорожденному сыну.

Точку в матче поставил Джованни Симеоне. Итоговый счет – 3:0 в пользу «Наполи». В следующем туре Серии А команда сыграет с «Пармой».

Чего ожидаете от «Наполи» Конте?