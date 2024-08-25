CBS купил права на Серию А. В первом же эфире канал создал шуточный конфликт Буффона и Каннаваро

Американский телеканал CBS Sports, известный легендарной студией в лице Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса, приобрел эксклюзивные права на показ Серии А. Его начали не с первого тура, а со второго, потому первым показанным матчем стало противостояние «Пармы» и «Милана».

Игра проходила на «Эннио Тардини» и казалось, что идеальным человеком для того, чтобы отработать ее на стадионе, был Джанлуиджи Буффон. Во-первых, легенда «Ювентуса» перед переездом в Турин играл за «Парму». Во-вторых, дебютировал в Серии А он как раз в матче против «Милана». Тогда у пармезанцев травмировались оба вратаря − Буччи и Галли, и у тренера не было выбора, кроме как выпустить на поле будущую звезду мирового футбола.

Однако CBS Sports выбрал для работы экспертом не Джиджи, а его коллегу по «Парме», «Юве» и сборной Италии Фабио Каннаваро. Для рекламы покупки прав шоураннеры решили создать искусственный конфликт между двумя легендами.

Буффон : «Помогите мне понять... Впервые в истории Серию А показывают по CBS. Первая игра проходит в Парме. У вас есть Каннаваро, но нет меня? Это шутка?»

Каннаваро : «О, Джиджи... Для меня Буффон − это Марадона среди вратарей. Сумасшедший парень. Как я уже говорил, впервые увидел его в матче с «Миланом». Ему было всего 17-18 лет, но как он показал себя. Потрясающе!»

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон завершил карьеру только в прошлом году в возрасте 45 лет. Сейчас он работает координатором сборной Италии. Фабио Каннаваро стал тренером и последним клубом, который он тренировал, был «Удинезе».