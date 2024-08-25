Трентом интересуется «Мадрид». Каррагер считает, что трансфер осложнит один игрок «Реала»

Крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд до сих пор не продлил контракт с клубом, хотя нынешний действует до лета следующего года.

Основным претендентом на вероятного свободного агента называют «Мадрид». Тем более, что у Трента очень тесные дружеские отношения с Джудом Беллингемом, который явно вовсю подрабатывает агентом влияния «сливочных».

Однако, по мнению легенды «Ливерпуля» Джейми Каррагера, переход в «Мадрид» не будет беспроблемным. Эксперт Sky Sports настаивает на том, что правый защитник Дани Карвахаль не откажется от места в стартовом составе на «Бернабеу».

«Когда люди говорят о Тренте [в «Мадриде»], думаю, Карвахалю тоже было бы что сказать по этому поводу. Он всего-то шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и Евро этим летом, так что не думаю, что он был бы слишком счастлив такому развитию ситуации».

После Каррагер порассуждал о том, чего может хотеть сам Трент.

«Это вопрос: «Чего ты хочешь от своей жизни?» Он сейчас в положении мечты любого футболиста. Ему 25 лет, год до конца контракта. Может посмотреть, как пройдет этот год, может подождать до Рождества. Я уверен, что уже будут какие-то переговоры с другими клубами. Давайте будем честны, так все и происходит. Интересно, как все сложится».

Помимо Трента, следующим летом истекают контракты с «Ливерпулем» у Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка. Вот что по этому поводу сказал Каррагеру Арне Слот.

«Единственное, что я могу сделать, это добиться от них максимума. Если мы добьемся от них максимального результата и они будут хорошо выступать, тогда все будет зависеть от них, захотят ли они подписать контракт, и от нас, дадим ли мы им новый контракт».

«Главное для всех них, вне зависимости от того, закончился у них контракт или нет, − это добиться как можно более высоких результатов, и в этом я должен и буду помогать им с помощью своего штаба. До сих пор все было только положительно».

«В плане физической формы, Мо вернулся очень сильным, Вирджил и Трент − то же самое. Они дали хорошие показатели в игре с «Ипсвичем», первом матче АПЛ. Я сосредоточен на «Брентфорде», а не на продлении контрактов».