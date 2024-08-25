Двойной скандал в АПЛ: гол плечом отменили, за нокаут вратаря не удалили. Пожалели «Ньюкасл»

Два ВАРа в добавленное время.

Какой тур английской Премьер-лиги без судейского скандала? На этих выходных высокая концентрация спорных решений в матче «Борнмута» и «Ньюкасла». Причем в добавленное время.

Отмененный гол – за пограничную игру рукой. Движение плечом?

При счете 1:1 «Борнмут» на 93-й забил второй – после углового Данго Уаттара перевисел защитника и отправил мяч в ворота. Судьи в поле гол засчитали, но ВАР разглядел: футболист бил по воротам плечом.

Ситуация пограничная.

Даже в методичке Международного совета футбольных ассоциаций IFAB, который отвечает за правила футбола, это граница зоны плеча, при которой судьи не фиксируют игру рукой.

Вероятно, ВАР посчитал, что Уаттара сделал небольшое движение рукой в сторону мяча – и это стало определяющим фактором в сложной ситуации. Хотя тренеры и футболисты «Борнмута» все равно остались недовольны.

Нет красной за жуткий фол Жоэлинтона. Нокаутировал вратаря

Впрочем, через пару минут у «Борнмута» появился новый повод для возмущения. После навеса в штрафную хозяев вратарь Нето забрал мяч и хотел сразу начать атаку, но наткнулся на Жоэлинтона.

Полузащитник «Ньюкасла» приемом из ММА остановил кипера. На встречном движении поймал за рукой за шею.

Судья показал бразильцу желтую, а ВАР пересмотрел жутковатый эпизод, после которого Нето какое-то время лежал на земле, и согласился – на удаление не тянет. Удивительно, потому что в динамике выглядело как нокаут.

Это возмутило тренерский штаб «Борнмута» еще больше. Дошло даже до удаления одного из помощников Андони Ираолы. Сам главный тренер отделался желтой.

У Жоэлинтона, кстати, репутация любимчика английских судей – несмотря на жесткую игру, бразилец ни разу не удалился в Премьер-лиге. Да и 36 желтых в 158 матчах – не так уж много.

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Закончили 1:1. У «Борнмута» на старте сезона уже вторая ничья, а «Ньюкасл» впервые потерял очки.

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Фото: GettyimagesGlobal Look Press