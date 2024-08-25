📹Палмер сделал серьезную заявку на «премию Пушкаша». Хавбек «Челси» в касание перебросил вратаря

В воскресенье «Челси» вдоволь покуражился на выезде против «Вулверхэмптона» − 6:2. Воспитанник «Манчестер Сити» Коул Палмер сделал покер по системе «гол+пас» − 1+3. При этом его единственный гол будет явным номинантом если не на премию Пушкаша, то на лучший гол сезона АПЛ.

Вратарь «Челси» Роберт Санчес начал контратаку, отдав блестящий мяч Николасу Джексону, который перебросил мяч через голову защитника «Вулверхэмптона» и тот оказался у Палмера.

Заметив, что голкипер хозяев Жозе Са вышел из ворот, звезда сборной Англии нанес удар в касание и перебросил вратаря.

На тот момент «Челси» вышел вперед, но спустя пару минут снова пропустил. Во втором тайме «синие» выглядели предпочтительнее и завершили его со счетом 4:0 в свою пользу.