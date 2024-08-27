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«Сельта» оправляется от кризисного прошлого сезона и в этом стартовала с двух побед, пропуская первой. Один из главных творцов – тренер Клаудио Хиральдес: при нем галисийцы стабильно забирают матчи, уступая в счете.

Стальной характер команды – его заслуга. Но против «Вильярреала» он и погубил: «Сельта» при 3:3 пошла за победой и проиграла.

Отыгрались, пошли добивать и пропустили – на 90+10!

«Сельта» забила первой в самом начале матча: Борха Иглесиас добил в пустые удар партнера. «Вильярреал» быстро сравнял: Серджи Кардона замкнул после углового.

В середине первого тайма «Сельта» снова повела – Оскар Мингеса забил прямым ударом со штрафного. Вот отсюда.

«Вильярреал» сравнял уже во втором тайме – и сразу же повел 3:2. «Сельта» отыгралась на 80-й: Мингеса навесил, Старфельт замкнул головой.

А дальше началось веселье.

88’ «Вильярреал» забивает четвертый – но из офсайда.

89 ’ «Сельта» отвечает – Анастасиос Дувикас попадает в штангу.

93, 94’ Новичок «Вильярреала» Диего Конде дважды спасает после выходов один на один.

96’ «Сельта» слишком хотела вырвать победу: пошла всеми силами на угловой – и пропустила контратаку.

Но Тьерно Барри в борьбе с Уго Альваресом отпустил далеко мяч. Казалось, все, конец атаки – но Альварес схватил соперника за шорты. И заработал штрафной, который после уточнения ВАР превратился в пенальти.

Думаете, это все? Нет, Иван Вильяр отбил удар Дани Парехо!

Но ветеран был первым на добивании.

Хиральдес спас от вылета и воскресил капитана Аспаса. Почти все победы – с 0:1 по ходу матча

Поражение «Вильярреалу» только доказывает желание «Сельты» при Херальдесе играть до победы.

«Если мы и проигрываем, пусть это будет именно в такой манере. Люди наслаждались этим матчем.

Мы строим команду-победителя с сильным характером и менталитетом победителей. Мы – смелая команда. Мы не хотели довольствоваться ничьей, мы шли за победой», – подтверждает впечатления тренер.

Испанец пришел в команду в марте: к тому моменту команда Рафаэля Бенитеса балансировала на грани зоны вылета. Мешали проблемы с реализацией, но игра команды тоже не впечатляла. В последнем туре при Бенитесе еще и влетели 0:4 «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». После разгрома Бенитеса убрали, временно подхватил тренер молодежки Клаудио Хиральдес.

В первом же матче – волевые 2:1 с «Севильей»: перекрыли гол Юссефа Эн-Несири в первом тайме мячами Карлеса Переса на 72-й и Йоргена Ларсена на 78-й.

«Сельта» после назначения Хиральдеса одержала пять побед и не только спаслась, но и поднялась в середину таблицы. Оторвались от вылета на восемь очков – стартовали при двух. Еще две победы добавились уже в этом сезоне.

В 6 из 7 побед галисийцы летели сопернику:

😎 «Севилья»: 0:1 –> 2:1.

😎 «Лас-Пальмас»: 0:1 –> 4:1

😎 «Вильярреал»: 0:1 –> 3:2

😎 «Атлетик»: 0:1 –> 2:1

✅ «Гранада»: 2:1, забили первыми.

😎 «Алавес»: 0:1 –> 2:1.

😎 «Валенсия»: 0:1 –> 3:1.

Впечатляет – и это в дебютные полгода самостоятельной карьеры.

Хиральдес первым в современной истории клуба (в 21-м веке) не проиграл в первых семи домашних матчах во главе «Сельты».

Возможно, главное, что сделал Клаудио, – воскресил клубную легенду и капитана Яго Аспаса. Он снова делает разницу и тащит «Сельту».

Это подчеркивает и сам нападающий: «С прихода Хиральдеса я наслаждаюсь временем на поле. Тур за туром я чувствую свою важность и вес в команде, забиваю голы, а когда не получается, отдаю ассисты».

Статистика подтверждает: в 13 матчах при новом тренере у Аспаса 6+6. Несколько побед Яго лично принес своими результативными действиями – показательно, что против «Вильярреала» у него нет голевых действий. В концовке прошлого сезона у испанца 4+5 в 10 матчах лиги – почти столько же, сколько во всех остальных (5+5 в 25).

Хиральдес-игрок не закрепился в молодежках «Реала» и «Атлетико» и играл в низших лигах. Тренировал еще во время карьеры

Крупным футболистом Клаудио не был: в основном обитал в скромных клубах.

Хиральдес родился в пригороде Виго, но с нынешней командой до тренерства не имел ничего общего. Начинал в местном клубе «Порриньо Индустриаль», подростком перешел и позже закончил академию «Реала». Правда, до основы так и не дорос: ограничился молодежкой.

Оттуда перешел в дубль «Атлетико», но и там не закрепился: транзитом через несколько скромных галисийских клубов вернулся в родной «Порриньо Индустриаль» из региональной лиги. Там провел больше всего времени: после пяти лет в клубе в 2019-м закончил с футболом.

Тренировать начал еще игроком: возился с молодежью «Сельты», сразу после завершения карьеры возглавил третью команду, в 2022-м – дубль.

Теперь блистает с главной командой.

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Octavio Passos; East News /Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP