«Мы прокляты»: фанаты «Реала» отреагировали на приезд Ким Кардашьян на базу клуба
«Ким Кардашьян посетила команду. Мы прокляты», — написал фанат «Реала» на Reddit.
Но почему?
Существует так называемое «проклятие Кардашян», которое означает, что любой, кто встречается с Ким, испытывает огромное невезение.
Некоторые считают, что во всей этой истории были замешаны даже ведьмы, с которыми заключили сделку, которая гарантирует каждой женщине в родословной Кардашьян красоту и успех за счет несчастий их мужчин.
Ким Кардашьян была замужем и разводилась трижды, ее последним мужем был Канье Уэст.
Будем надеяться, что ни один игрок «Реала» не захочет встречаться с 43-летней женщиной после недавнего визита Ким на базу клуба.