«Мы прокляты»: фанаты «Реала» отреагировали на приезд Ким Кардашьян на базу клуба

«Ким Кардашьян посетила команду . Мы прокляты», — написал фанат «Реала» на Reddit.

Но почему?

Существует так называемое «проклятие Кардашян», которое означает, что любой, кто встречается с Ким, испытывает огромное невезение.

Некоторые считают, что во всей этой истории были замешаны даже ведьмы, с которыми заключили сделку, которая гарантирует каждой женщине в родословной Кардашьян красоту и успех за счет несчастий их мужчин.

Ким Кардашьян была замужем и разводилась трижды, ее последним мужем был Канье Уэст.

Будем надеяться, что ни один игрок «Реала» не захочет встречаться с 43-летней женщиной после недавнего визита Ким на базу клуба.