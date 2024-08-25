«Я его папочка!» Ямаль и Уильямс поиздевались друг над другом перед матчем «Барсы» и «Атлетика»

Ламин Ямаль и Нико Уильямс действительно кажутся братьями.

За несколько секунд до начала матча «Барселона» — «Атлетик» Нико что-то сказал Ламину, после чего игрок «Барсы» в шутку двинул ногой в сторону соперника.

Кстати, перед матчем Нико тоже подшучивал над Ямалем: «Уже говорил Ламину, что ему предстоит многому научиться! Я его папочка!»

«Барселона» во втором туре Ла Лиги обыграла дома «Атлетик» – 2:1. Это уже вторая победа Флика, в первом туре была обыграна «Валенсия» с тем же счетом.