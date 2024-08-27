Как смотреть Лигу чемпионов и сколько это стоит? Краткий гайд по еврокубкам в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций – об этом известно уже полтора месяца.

Перед стартом основных этапов – еще раз об условиях просмотра.

ЛЧ больше не будет на «Матче»? Как теперь ее смотреть? Сколько будет стоить?

«Матч ТВ» показывал еврокубки в прошлых сезонах, но теперь не имеет прав – они полностью отошли Okko, который покажет все три еврокубковых турнира. Мы подробно писали об этом ранее . У Okko есть права на три следующих сезона – 2024/25, 2025/26 и 2026/27.

Также Okko показал матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Аталанта» и транслировал игры раунда плей-офф ЛЧ с 20 августа. Вещатель планирует:

● Показать все матчи ЛЧ, ЛЕ и ЛК. Основной этап ЛЧ стартует с 17 сентября, ЛЕ – с 25 сентября, ЛК – с 3 октября.

● Транслировать матчи в качестве 1080p (Full HD) с возможностью выбора аудиодорожки – комментатор или интершум.

● Оставить на платформе доступными в записи все матчи ЛЧ, ЛЕ и ЛК по их окончании.

Какая стоимость? Okko не разделяет подписки только на еврокубки или только на футбол – есть единая, где доступен весь спорт и различные другие сервисы. В месяц – 199 рублей, если купить на год – 1990 рублей. Подписка на год позволяет сэкономить 398 рублей.

Важный нюанс для активных пользователей Сбера: Okko входит в экосистему банка, поэтому подписка на Okko – это подписка «СберПрайм». И наоборот это тоже работает – если у вас уже есть подписка от Сбера, то отдельно платить за Okko не придется. Достаточно залогиниться под тем же номером телефона, на который у вас аккаунт в банке.

Okko планирует и симулкасты – одновременную трансляцию матчей в игровой день, как это было раньше на «НТВ-Плюс» и в последние сезоны на «Матч Премьер». Так что привычные нам онлайны еврокубков также должны быть доступны.

Еще в комментариях группы Okko в VK удалось узнать, что поддержка Okko на PlayStation прекращена по независящим от компании причинам, а приставка на мобильном Android позволит смотреть матчи только в HD-качестве.

За эти деньги – не только еврокубки: из футбола есть несколько чемпионатов с Роналду и Головиным

Вот что еще есть на Okko помимо еврокубков:

🇫🇷 Французские Лига 1 и Лига 2.

🇧🇪 🇸🇦 🇳🇱 Чемпионаты Бельгии и Саудовской Аравии, а также Кубок Нидерландов.

🇦🇷 Чемпионат Аргентины, а еще – Кубок Либертадорес, Рекопа Южной Америки и Кубок аргентинской лиги.

🇪🇺 🌍 Матчи сборных – Лига наций, отборочный турнир к ЧМ-2026 в Европе и Африке, товарищеские матчи.

Ла Лигу Okko больше не транслирует – она отошла «Матч ТВ», где также показываются, например, чемпионаты Италии и Германии.

Ранее Okko совместно с «Матч ТВ» показывал игры чемпионата Европы-2024. Комментаторами на платформе работали Владимир Стогниенко, Александр Елагин, Роман Гутцайт, Денис Алхазов, Денис Казанский, Владислав Батурин и другие.

В студиях перед, во время и после матчей можно было увидеть Марко Матерацци, Давида Трезеге, Альваро Перейру и Саво Милошевича. Виктор Гончаренко и Сергей Игнашевич анализировали игру «Реала» и «Аталанты» в Суперкубке.

При этом Okko транслирует и другие виды спорта – Евролигу, Еврокубок и Кубок России по баскетболу, чемпионат и Кубок России по волейболу, чемпионаты мира и Европы, а также этапы Кубка мира по биатлону. Помимо этого – различные соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, бобслею, скелетону и конькобежному спорту. Среди трансляций также есть ММА и киберспорт.

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В ЛЧ запланированы восемь туров на основном этапе, каждый из них вместит по 18 матчей – всего их будет 144 с сентября по январь. Аналогично и в ЛЕ – те же 144. В ЛК пройдут шесть туров с октября по декабрь – всего 108 матчей. В прошлом сезоне в каждом из турниров их было по 96.

«Матч ТВ» забрал Ла Лигу у Okko. Все ли чисто?

Фото: Gettyimages /Angel Martinez / Stringer, Mike Hewitt / Staff; РИА Новости /Кирилл Каллиников