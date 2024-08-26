  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Спецпроект
7 мин.

«Не обязательно иметь кучу денег, чтобы выглядеть стильно». Павлюченко и 2Drots вспомнили детство, рынки и шмотки

24

Футбольная эстетика в AMAZING RED.

AMAZING RED – сеть мультибрендовых магазинов, предлагающих спортивную одежду, обувь и аксессуары от Puma, Nike и Asics. 

В честь запуска ретро-линейки легендарных кроссовок Puma Easy Rider компания сняла крутой видос. В ролях – Роман Павлюченко, Федук, креативный директор Outlaw Диляра Минрахманова и медиафутболисты 2Drots Пантера, Алекс Стиль, Эдамс и Дмитрий Сычев.

Спортс’’ залетел на закрытую тусовку AMAZING RED и первым увидел ретро-линейку кроссовок. А еще мы поговорили с лицами бренда о ностальгии по вещам, в которые они одевались до того, как к ним пришел успех – и посмотрели на их детские фотки.

***

Сейчас ретро-одежда – это сочетание ностальгии по беззаботному детству и доступности: достаточно зайти в магазин Amazing Red. Но в Черкесске, где рос Роман Павлюченко, такого магазина не было.

«Мне до шестого класса было все равно, во что я одевался, – вспомнил Роман. – Когда начал ухаживать за Ларисой (будущей женой, они с Романом познакомились в школе – Спортс’’), тогда уже захотел себе модные кроссовки, брюки или рубашку.

По выходным мама ездила в Пятигорск на рынок и покупала нам с сестрой одежду. Когда я стал постарше, мне иногда не нравились вещи, которые мама покупает. Говорил: «Мам, ну мне не нравится! Как я это надену? А вдруг Ларисе не понравится?» Мама ругалась, но на свой вкус покупать перестала, поэтому мне приходилось тоже ездить на рынок. А когда не мог, я показывал маме на улице – идет парень моего возраста по улице, говорю: «Мам, видишь рубашку? Вот такую хочу». Мама запоминала и покупала такую же.

Еще в детстве я полюбил красивую обувь. Когда жил в спортивном интернате, просил маму купить красивые кроссовки. Это был 1995-й, они стоили 800-900 рублей. Черные Nike с белой подошвой. Я в них чуть ли не спал. Я такой модный был».

***

Капитан 2Drots Эдамс рос в Москве, но его отношение к одежде в детстве напоминает схему Романа Павлюченко.

«В детстве кто-то отдавал вещи, я донашивал, – рассказал Эдамс. – Еще помню как перед 1 сентября с бабушкой ездили на рынок на Каширке. Купили курточку, джинсы, брюки – кучу всего. Не могу сказать, что это было что-то стыдное. Все было качественное и со вкусом подобранное.

Но вообще одежда стала для меня важна только в студенческие годы. Когда не было денег, ребята привозили хорошие вещи из секондов. Не помню, как называлась модель, но мне очень нравились кроссовки Puma черно-красного цвета. Много покупал у них».

В 2018-м Эдамс стал рекламным лицом Puma. «Для нас ночью открыли метро, – вспомнил он в интервью ютуб-каналу «Свободный стиль». – Мы в сопровождении полицейских спустились туда, чтобы нас там сфотографировали». 

Кадры из той кампании висели потом по всему миру – от Парижа до Москвы. 

Эдамс – второй справа

***

Хавбек 2Drots Алекс Стиль на 15 лет младше Павлюченко и на год младше Эдамса. Он застал вещевые рынки, но никогда на них не одевался.

«Родители меня всегда одевали стильно, – рассказывает Алекс. – Понятно, не в Armani или Gucci, но в Nike и Benetton мне покупали одежду и научили красиво одеваться и сочетать вещи друг с другом. Мода циклична, поэтому ретро-стиль к нам возвращается. У меня есть ретро-пальто, мне нравится, как оно выглядит.

Не обязательно иметь кучу денег, чтобы выглядеть стильно. Есть такое высказывание: «В собаках может быть больше стиля, чем в людях». Все зависит от человека. Если у тебя есть чувство вкуса и цель хорошо выглядеть, ты придешь к ней».

Такое отношение привело Алекса в индустрию моды. Несколько лет он проработал во флагманском бутике Gucci в Москве и поэтому получил в медиафутболе прозвище Стиль.

***

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев – еще один герой рекламы. Он впитал уличный стиль из-за жизненных обстоятельств.

«До 11 лет я жил в пригороде Тамбова с бабушкой и дедушкой, – рассказал Сычев. – Приезжала мама, привозила деньги, а мы их спускали на рынке. Магазинов у нас не было, поэтому на рынке пытались найти самое лучшее. Думаю, раньше стильных вещей было больше, и сейчас мы снова приходим к тому, что было. Поэтому ретро так популярно».

***

Пантера – самый скромный из 2Drots. Но от этого не менее стильный.

«В детстве я не переживал, как выгляжу, потому что знал, что родители меня хорошо оденут. Когда пересматриваю детские фотки, не кринжую. Я тогда фанател от Месси и хотел носить то, что на нем.

Но вообще спокойно отношусь к одежде. Если нет денег на бренды, обойдусь без них. У меня есть одна дорогая вещь, Жека (президент 2Drots – Спортс’‘) подарил мне кофту Balenciaga. Часто в ней хожу, она крутая и качественная. Но помните, что не вещи красят человека, а человек вещи».

Важный вывод: все герои ролика одевались в разное время, в разных городах, имея разные возможности. Но все воспитали в себе чувство стиля – и за него не обязательно переплачивать.

Достаточно найти магазин AMAZING RED в ближайшем к вам городе.

Фото: amazingred.ru; личный архив игроков 18+ Реклама. ООО «Импульс». erid: 2SDnjemVsHU

logoДмитрий Сычев
logoЭдамс
logoАлекс Стиль
Пантера
logo2Drots
logoстиль
logoРоман Павлюченко
Красный значит красивый
Красный значит красивый
Блог
Блог магазина AMAZING RED
13 комментариев
Рома Павлюченко выглядит на этих фотках как свидетель из Фрязино.
+22
-1
+21
Ответ Sol real
Приятно вспоминать свое детство и юность. Красивые парни с прекрасным вкусом, а оттенок ретро - это всегда душевно 🔥
очуметь, это ваш первый комментарий за 12 лет.
однако..
+16
-1
+15
Ответ Zizu_2004Zinnedin
всегда приятно радует когда люди на заброшенных/инактивных аккаунтах внезапно возвращаются на спортс а вообще очередное доказательство как неумолимо летит время, я в 2012-м только закончил первый класс, сейчас уже работа, машина, девушка… желаю всем счастья, мужики
я в 2012м универ закончил..сейчас уже 3-я работа, 3-я машина, разведен. желаю всем счастья, мужики
+6
0
+6
Ответ 0mertas626
очуметь, это ваш первый комментарий за 12 лет. однако..
всегда приятно радует когда люди на заброшенных/инактивных аккаунтах внезапно возвращаются на спортс
а вообще очередное доказательство как неумолимо летит время, я в 2012-м только закончил первый класс, сейчас уже работа, машина, девушка… желаю всем счастья, мужики
+3
-1
+2
Ответ Андрей Камышинский
Рома Павлюченко выглядит на этих фотках как свидетель из Фрязино.
Классный никнейм)
+2
0
+2
Ответ Андрей Камышинский
Рома Павлюченко выглядит на этих фотках как свидетель из Фрязино.
Совершенно верно, то есть стильно))
+2
0
+2
Ну сами кроссы так себе
+2
-1
+1
К Павлюченко, прославившимся своим ужасным вкусом в одежде очень подходит
+2
-1
+1
Приятно вспоминать свое детство и юность. Красивые парни с прекрасным вкусом, а оттенок ретро - это всегда душевно 🔥
0
0
0
Ответ Antonio Rw
За фотки с ногами на сидушках хочется ударить больно
Это фото новых чистых кроссовок крупным кадром, чтобы показать продукт. В поезде не так много вариаций поз и постановки кадров, чтобы рекламно показать обувь. Зачем надо душнить, если никому плохо не сделали.
Это повезло им, что они еще на мяче не сидели в кадре... Спокойнее надо быть. Если вам хочется бить людей из-за рекламных фоток, то есть проблемки.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий