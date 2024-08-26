«Не обязательно иметь кучу денег, чтобы выглядеть стильно». Павлюченко и 2Drots вспомнили детство, рынки и шмотки

Футбольная эстетика в AMAZING RED .

AMAZING RED – сеть мультибрендовых магазинов, предлагающих спортивную одежду, обувь и аксессуары от Puma, Nike и Asics.

В честь запуска ретро-линейки легендарных кроссовок Puma Easy Rider компания сняла крутой видос. В ролях – Роман Павлюченко, Федук, креативный директор Outlaw Диляра Минрахманова и медиафутболисты 2Drots Пантера, Алекс Стиль, Эдамс и Дмитрий Сычев.

Спортс’’ залетел на закрытую тусовку AMAZING RED и первым увидел ретро-линейку кроссовок. А еще мы поговорили с лицами бренда о ностальгии по вещам, в которые они одевались до того, как к ним пришел успех – и посмотрели на их детские фотки.

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Сейчас ретро-одежда – это сочетание ностальгии по беззаботному детству и доступности: достаточно зайти в магазин Amazing Red. Но в Черкесске, где рос Роман Павлюченко , такого магазина не было.

«Мне до шестого класса было все равно, во что я одевался, – вспомнил Роман. – Когда начал ухаживать за Ларисой (будущей женой, они с Романом познакомились в школе – Спортс’’), тогда уже захотел себе модные кроссовки, брюки или рубашку.

По выходным мама ездила в Пятигорск на рынок и покупала нам с сестрой одежду. Когда я стал постарше, мне иногда не нравились вещи, которые мама покупает. Говорил: «Мам, ну мне не нравится! Как я это надену? А вдруг Ларисе не понравится?» Мама ругалась, но на свой вкус покупать перестала, поэтому мне приходилось тоже ездить на рынок. А когда не мог, я показывал маме на улице – идет парень моего возраста по улице, говорю: «Мам, видишь рубашку? Вот такую хочу». Мама запоминала и покупала такую же.

Еще в детстве я полюбил красивую обувь. Когда жил в спортивном интернате, просил маму купить красивые кроссовки. Это был 1995-й, они стоили 800-900 рублей. Черные Nike с белой подошвой. Я в них чуть ли не спал. Я такой модный был».

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Капитан 2Drots Эдамс рос в Москве, но его отношение к одежде в детстве напоминает схему Романа Павлюченко.

«В детстве кто-то отдавал вещи, я донашивал, – рассказал Эдамс. – Еще помню как перед 1 сентября с бабушкой ездили на рынок на Каширке. Купили курточку, джинсы, брюки – кучу всего. Не могу сказать, что это было что-то стыдное. Все было качественное и со вкусом подобранное.

Но вообще одежда стала для меня важна только в студенческие годы. Когда не было денег, ребята привозили хорошие вещи из секондов. Не помню, как называлась модель, но мне очень нравились кроссовки Puma черно-красного цвета. Много покупал у них».

В 2018-м Эдамс стал рекламным лицом Puma. «Для нас ночью открыли метро, – вспомнил он в интервью ютуб-каналу «Свободный стиль». – Мы в сопровождении полицейских спустились туда, чтобы нас там сфотографировали».

Кадры из той кампании висели потом по всему миру – от Парижа до Москвы.

Эдамс – второй справа

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Хавбек 2Drots Алекс Стиль на 15 лет младше Павлюченко и на год младше Эдамса. Он застал вещевые рынки, но никогда на них не одевался.

«Родители меня всегда одевали стильно, – рассказывает Алекс. – Понятно, не в Armani или Gucci, но в Nike и Benetton мне покупали одежду и научили красиво одеваться и сочетать вещи друг с другом. Мода циклична, поэтому ретро-стиль к нам возвращается. У меня есть ретро-пальто, мне нравится, как оно выглядит.

Не обязательно иметь кучу денег, чтобы выглядеть стильно. Есть такое высказывание: «В собаках может быть больше стиля, чем в людях». Все зависит от человека. Если у тебя есть чувство вкуса и цель хорошо выглядеть, ты придешь к ней».

Такое отношение привело Алекса в индустрию моды. Несколько лет он проработал во флагманском бутике Gucci в Москве и поэтому получил в медиафутболе прозвище Стиль.

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Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев – еще один герой рекламы. Он впитал уличный стиль из-за жизненных обстоятельств.

«До 11 лет я жил в пригороде Тамбова с бабушкой и дедушкой, – рассказал Сычев. – Приезжала мама, привозила деньги, а мы их спускали на рынке. Магазинов у нас не было, поэтому на рынке пытались найти самое лучшее. Думаю, раньше стильных вещей было больше, и сейчас мы снова приходим к тому, что было. Поэтому ретро так популярно».

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Пантера – самый скромный из 2Drots. Но от этого не менее стильный.

«В детстве я не переживал, как выгляжу, потому что знал, что родители меня хорошо оденут. Когда пересматриваю детские фотки, не кринжую. Я тогда фанател от Месси и хотел носить то, что на нем.

Но вообще спокойно отношусь к одежде. Если нет денег на бренды, обойдусь без них. У меня есть одна дорогая вещь, Жека (президент 2Drots – Спортс’‘) подарил мне кофту Balenciaga. Часто в ней хожу, она крутая и качественная. Но помните, что не вещи красят человека, а человек вещи».

Важный вывод: все герои ролика одевались в разное время, в разных городах, имея разные возможности. Но все воспитали в себе чувство стиля – и за него не обязательно переплачивать.

Достаточно найти магазин AMAZING RED в ближайшем к вам городе.

Фото: amazingred.ru ; личный архив игроков 18+ Реклама. ООО «Импульс». erid: 2SDnjemVsHU