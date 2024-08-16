Роналдо выигрывал Серию А? А Роналдиньо и Роналду?

Сезон Серии А стартует уже в эти выходные. Впереди – новые интриги, новые разочарования и новые претенденты на чемпионство.

Чемпионат Италии выигрывала куча легенд, но еще больше звезд так и не добирались до заветного скудетто. Назовете ли вы всех легенд, бравших золото Серии А? Проверяйте ваши знания и забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей .