Роналдо выигрывал Серию А? А Роналдиньо и Роналду?
Сезон Серии А стартует уже в эти выходные. Впереди – новые интриги, новые разочарования и новые претенденты на чемпионство.
Чемпионат Италии выигрывала куча легенд, но еще больше звезд так и не добирались до заветного скудетто. Назовете ли вы всех легенд, бравших золото Серии А? Проверяйте ваши знания и забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей.
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Как для любителя Серии А это был легкий тест. Сложнее всего про Фернандо Торреса вспомнить было.
Хороший результат, но «Интер» обошел вас на несколько очков в таблице