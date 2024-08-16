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1 мин.

Роналдо выигрывал Серию А? А Роналдиньо и Роналду?

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Сезон Серии А стартует уже в эти выходные. Впереди – новые интриги, новые разочарования и новые претенденты на чемпионство.

Чемпионат Италии выигрывала куча легенд, но еще больше звезд так и не добирались до заветного скудетто. Назовете ли вы всех легенд, бравших золото Серии А? Проверяйте ваши знания и забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей.

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10 комментариев
Великолепный результат: кубок у вас в руках, тифози ликуют.
Как для любителя Серии А это был легкий тест. Сложнее всего про Фернандо Торреса вспомнить было.
+9
0
+9
Ответ Nikitandr
Насчёт Рональдиньо не совсем верная информация. Да, конец 2010 г. он провёл в "Милане", но в январе 2011 перешел во "Фламенго". А если игрок по ходу "золотого" сезона покинул команду, он не может считаться чемпионом.
Это если бы он перешел в другой итальянский клуб. А так медаль он получил.
+1
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Изи тест.....
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8/8.
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5 / 8
Хороший результат, но «Интер» обошел вас на несколько очков в таблице
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Хороший результат, но «Интер» обошел вас на несколько очков в таблице
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10/8
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Роналдо зубастик идеальное футбольное оружие. Безумный взлет, и такая яркая карьера. Его скорость не была рассчитана на его здоровье. Очень похожа карьера на карьеру Павла Буре .
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Насчёт Рональдиньо не совсем верная информация. Да, конец 2010 г. он провёл в "Милане", но в январе 2011 перешел во "Фламенго". А если игрок по ходу "золотого" сезона покинул команду, он не может считаться чемпионом.
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