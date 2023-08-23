Руслан Истилеев
Автор

Дзагоев: Абрамович звал меня в «Челси», но я не был готов. Был молодой, побоялся»

ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Челси Челси
Алан Дзагоев Алан Дзагоев
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Экс-полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как в 18-летнем возрасте отказался от возможности перейти в «Челси» несмотря на что, что в лондонском клубе его хотел видеть тогдашний владелец Роман Абрамович:

«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич попросил его поговорить со мной, чтобы я перешел в «Челси»: тренируюсь с основой и играю за дубль.

Во‑первых, мне еще было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами. Ни тренироваться, ни играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против «Манчестер Юнайтед» и не стеснялся никого. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.

На следующий год был вариант перейти в «Штутгарт». Тогда еще тоже не был готов. А вот когда был готов — после чемпионата Европы, в 22 года, — конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось.

Ни разу в ЦСКА не позвонили и не сказали: вот, мол, на тебя есть предложение. Слухов много было, но говорю как есть», — сказал Дзагоев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий