Судья ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 46-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 46-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №23 Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с атакующим игроком команды «ЦСКА» №27 Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника.

Большинство членов комиссии считает действия игрока «Крылья Советов» безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником, не думая о его безопасности, в связи с чем, судья должен был назначить 11-метровый удар и вынести данному игроку предупреждение.