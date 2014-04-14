Победа «Ливерпуля», «Арсенал» в финале Кубка Англии и другие события английских выходных

25 лет со дня трагедии на «Хиллсборо»

В память о 96 болельщиках «Ливерпуля», погибших на «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года, начало всех матчей в восьми английских дивизионах и Кубке Англии, было решено задержать на семь минут (шесть минут, после которых была прервана та кубковая игра в Шеффилде, плюс минута молчания).

Часы на «Хиллсборо» замерли на отметке 15:06.

Самая пронзительная минута молчания предшествовала центральной игре на «Энфилде», где «Ливерпуль» принимал ближайшего конкурента – «Манчестер Сити». Команда Брендана Роджерса, заряженная фанами, мощно провела большую часть первого тайма, после которого хозяева вели 2:0. На 6-й минуте удивительное для своего возраста хладнокровие показал Рахим Стерлинг, сбив с толку Венсана Компани и Джо Харта.

Голкипер спас «горожан», когда Джеррард выстрелил практически в упор после углового, но следующий же стандарт завершился точным ударом головой в исполнении Мартина Шкртела. В довершение неприятностей «Сити» к 20-й минуте потерял из-за травмы Яя Туре.

Характер игры полностью поменялся во втором тайме: из «Ливерпуля» словно выпустили воздух, и гости в два счета вернули утраченное. Давид Сильва отличился после передачи Милнера, а затем при помощи рикошета от Джонсона сделал счет равным.

Сильва мог забить третий мяч, Суарес мог получить вторую желтую карточку за симуляцию (первое предупреждение уругваец заработал в самом начале), Марк Клаттенбург мог назначить пенальти в ворота Миньоле, когда мяч попал в руку Шкртелу, но, в конечном счете, в такой день победа оказалась нужнее «Ливерпулю». Филиппе Коутиньо блестяще распорядился шансом, который ему подарил Компани:

ВИДЕО. После финального свистка Стиви Джи дал волю эмоциям. Потом он признался, что это были самые длинные 90 минут в его карьере. Однако на вопрос журналиста, о чем так вдохновенно говорил капитан своим партнерам, Джеррард ответил: «Вас это не касается». Впереди у «Ливерпуля» четыре финала, в трех из которых им придется обходиться без Джордана Хендерсона, получившего в добавленное время прямую красную за грубый фол.

«Челси» рядом

Второй раз за эту неделю всеми забытый форвард Демба Ба оказывается в центре внимания, после подвига в Лиге чемпионов сенегалец забил единственный мяч в ворота «Суонси» на «Либерти». Игра изначально не обещала увлекательного сюжета, и интрига, казалось, умерла к 16-й минуте, когда «лебеди» остались вдесятером после удаления Чико Флореса. Однако болельщикам «синих» пришлось ждать до середины второго тайма.

«Челси» уступает «Ливерпулю» два очка и опережает «Сити» на пять, при этом у последнего две игры в запасе и преимущество в разнице.

Кубковые страсти

«Арсенал» поиграл на нервах фанов: отважный «Уиган», выбивший в четвертьфинале «Ман Сити», вел в счете до 82-й минуты – Жорди Гомес забил с точки после фола Пера Мертесакера на Каллуме Макманамане. Однако Мертесакер сам исправил ошибку и сравнял, когда болельщики начали терять надежду.

Добавленное время победителя не выявило, а героем серии пенальти стал Лукаш Фабианьски, отразивший удары Гари Колдуэлла и Джека Коллисона, «канониры» же свои одиннадцатиметровые исполнили безупречно.

В финале соперником «Арсенала» будет «Халл», устроивший в своем полуфинале на пару с «Шеффилд Юнайтед» голевой фестиваль. Команда из Лиги Один забила первой, а к перерыву вела 2:1. Стив Брюс на второй тайм выпустил Соне Алуко и Мэтта Фрайатта, и последний сравнял на 48-й минуте. Том Хаддлстоун и Стивен Куинн вроде бы склонили чашу весов в пользу «тигров», но «клинки» голом на 90-й минуте возродили интригу. Финальную точку на 3-й добавленной минуте поставил лучший друг Алана Пардью Дэвид Мейлер. Финал состоится 17 мая.

Герой «дачников»

Второй тур подряд Уго Родальега приносит «Фулхэму» бесценную победу. На этот раз в важнейшей игре за шесть очков против «Норвича», от которого «дачники» теперь отстают лишь на два пункта. Колумбийский нападающий отличился после скидки Стива Сидуэлла за пять минут до перерыва. Еще одним героем «Крэйвен Коттэдж» следует признать Дэвида Стокдэйла, хотя бы этот эпизод:

Участи «канареек» и их новоиспеченного главного тренера Нила Адамса не позавидуешь: в оставшихся четырех матчах соперниками «Норвича» будут «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» – как выжить в таких условиях?

Занимательная экономика. Рикки ван Волфсвинкел лишь восемь раз в чемпионате сумел пробить в створ ворот, выходит, каждая его попытка обошлась «канарейкам» в один миллион фунтов.

Луч надежды для «Кардиффа»

Гола Хуана Калы оказалось достаточно для неожиданной гостевой победы «синих птиц» над «Саутгемптоном». Знаменательное событие случилось на 20-й минуте второго тайма, когда удар испанского защитника с границы штрафной застал врасплох Пауло Гассанигу. Теперь команду Оле-Гуннара Сульшера от зоны спасения отделяют три очка.

«Святые» вышли на разминку в майках с номером 9 в знак поддержки травмированного Джея Родригеса.

Достижение «Эвертона» и антирекорд «Сандерленда»

Команда Роберто Мартинеса доказывает, что всерьез настроена на Лигу чемпионов – впервые с апреля 1987 года «ириски» выиграли в чемпионате семь раз подряд. Виктория над «Сандерлендом» на «Стадионе света» позволила «Эвертону» опередить в таблице «Арсенал». Самый популярный в туре счет был установлен за четверть часа до конца, когда под прострел Жерара Деулофеу угодил Уэс Браун, от которого мяч влетел в собственные ворота. «Черные коты» рекордсмены по автоголам в чемпионате (6).

Склонная к саморазрушению команда Пойета находится в самом подвале таблице, отставая на семь очков от 17-го места. Правда, ей осталось провести не четыре матча, а шесть, но это слабое утешение, поскольку два следующих оппонента – «Ман Сити» и «Челси».

Игра упущенных возможностей

«Вест Бромвич» мог бы значительно облегчить свое положение, удержи команда Пепе Меля преимущество в три гола, заработанное к получасу игры с «Тоттенхэмом». Матей Выдра забил первый мяч на 28-й секунде, а через три минуты Крис Брант сделал счет 2:0. На стороне хозяев была и фортуна: «шпоры» получили право на пенальти на 16-й минуте, но Бен Фостер легко справился с неуверенным Эммануэлем Адебайоом. А через четверть часа превосходство «дроздов» в счете стало и вовсе неприличным: легкомысленная скидка Кабуля привела к голу Стефана Сессеньона.

Однако после этого «шпоры» собрались. Еще до перерыва удача переметнулась на сторону гостей – Юнас Ольссон срезал мяч в собственные ворота после прострела Кайла Нотона. В середине второго тайма Харри Кейн свел достижение «Вест Брома» к минимуму. А на четвертой добавленной минуте Кристиан Эриксен вырвал для гостей очко.

Перевоплощение Панчона

Джейсон Панчон, автор самого забавного промаха с одиннадцатиметровой отметки в январе, быстро избавился от клейма неудачника. Три из четырех последних голов, забитых «Кристал Пэлас» – на совести Панчона. Самый последний – в ворота «Астон Виллы» – принес «орлам» три очка, 12-е место в таблице и практически гарантированное спасение.

Лучший гол субботы

Что бы ни имел в виду Эрик Питерс – прямой удар или передачу, его первый гол за «Сток» вышел потрясающим:

Кроме эстетического удовольствия этот мяч сослужил «Стоку» практическую пользу, а именно – принес три очка в игре с немотивированным «Ньюкаслом», который уступает и не забивает в четвертом туре подряд.

Алан Пардью на послематчевой пресс-конференции обвинил местную прессу в том, что она подогревает негативные настроения болельщиков. Наутро локальная газета “Sunday Sun” разместила на последней странице ответ тренеру «сорок».

«МЫ ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ. Поскольку Алан Пардью инкриминирует прессе недовольство фанов формой команды в 2014-м, “Sunday Sun”хочет извиниться за поражение 0:3 от «Сандерленда», за 0:4 от «Ман Юнайтед», за 0:4 от «Саутгемптона», за 0:4 от «шпор», за 0:3 от «Челси», за 0:3 от «Эвертона», за 0:2 от «Ман Сити», за 0:1 от «Фулхэма», за 0:1 от «Стока», за 0:1 от «Вест Брома» и 1:2 от «Кардиффа»… да, и за удар Дэвида Мейлера тоже».

Фото: REUTERS/Nigel Roddis ; Fotobank/Getty Images/Steve Bardens, Michael Steele, Steve Bardens