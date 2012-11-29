Нулевая полоса. Обзор 14-го тура чемпионата Англии

Событие тура

Матч «Челси» с «Фулхэмом» на «Стэмфорд Бридж», обошедшийся без забитых голов, не добавил Рафаэлю Бенитесу сторонников в лагере «синих». Фаны «Челси» сменили форму протеста – вместо негодующих плакатов и свиста испанца на этот раз встретили презрительным молчанием. В отсутствие в стартовом составе Хуана Маты, которому Бенитес решил дать отдохнуть, хозяева, несмотря на преимущество во владении мячом, не создали большой опасности у ворота Марка Шварцера, нанеся за весь матч лишь три удара в створ ворот. Два из них на счету Фернандо Торреса, который не забивает уже больше десяти часов игры, а еще один принадлежит Рамиресу. Последний раз «Челси» дважды подряд играл в чемпионате по нулям в сентябре 2004-го, но сравнения с Жозе Моуринью Бенитес вряд ли удостоится.

Набранное очко и поражение «Вест Бромвича» позволили «синим» вернуть себе третье место, но отставание от манчестерских клубов увеличилось. Под занавес унылого матча болельщики «Челси» все-таки освистали Бенитеса и те, кто не ушел досрочно, скандировали «Верните нам наш «Челси»! Хотелось бы только уточнить, какой именно «Челси»? Тот, который выиграл Лигу чемпионов, паркуя автобус? Тот, который доминировал в чемпионате на старте сезона? Или тот, который проиграл «Атлетико», «Шахтеру» и «Ювентусу» в Европе? Очевидно, что Бенитесу нужно время – неделя слишком короткий срок, чтобы реализовать свои идеи, но, кажется, он в любом случае обречен. Между ним и фанами нет и не будет доверия, без которого невозможен нормальный союз, аналогично тому, как не было доверия Роберто Ди Маттео со стороны Абрамовича. Болельщикам остается лишь пережидать смутное время, рассчитывая, что летом команду возглавит правильный тренер, который устроит и владельца клуба, и сторонников «синих».

Лидеры чемпионата, между тем, осечек не допустили. «Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Вест Хэм» благодаря единственному, но уникальному голу Робина ван Перси – самому быстрому в нынешнем чемпионате и на «Олд Траффорде» за последние одиннадцать лет. Голландский форвард забил на 31-й секунде: мяч после его удара задел Джеймса Коллинза и парашютом опустился за спину Юсси Яаскелайнена. Этого хозяевам вполне хватило, хотя «Юнайтед» выглядел способными добавить, если возникнет необходимость. Но таковой не возникло – лондонцы за весь матч нанесли лишь один удар в створ. Впрочем, Сэм Эллардайс не выглядел после матча разочарованным.

Главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини до и во время матча с «Уиганом» на «Ди Дабл Ю» принял пару неожиданных решений, которые наверняка осудили бы, если бы «горожане» не добились победы. Во-первых, он доверил место в стартовом составе Марио Балотелли, который не забивал с марта, а голов на выезде не знал практически год. Во-вторых, при счете 0:0 на 68-й минуте он убрал с поля второго форварда – Серхио Агуэро, заменив его на защитника Александра Коларова. Балотелли забил фактически через минуту. Для первого гола в чемпионате Марио понадобилось 30 попыток, но он дождался своего часа. Этот мяч стал победным, хотя спустя три минуты сработала другая замена, и красивый гол с дальней дистанции провел Джеймс Милнер. Как и в прошлом сезоне «Сити» не знает поражения в первых четырнадцати матчах чемпионата, а также в пяти из шести последних не пропускает. «Горожане» отстают от «Юнайтед» на одно очко, соседи оторвались от ближайшего преследователя «Челси» на шесть и семь пунктов соответственно.

Дебют тура

На «Стадионе света» в Сандерленде состоялся дебют Харри Реднаппа в качестве главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс». Депрессивная погода только усугубила игровые проблемы обеих команд, хотя если хорошо поискать, некоторый позитив в ситуации «КПР» просматривался: в определении стартового состава чувствовалась логика, «хупс» не пропустили, смотрелись чуть солиднее и организованнее, чем тур назад. «Сандерленд», уже к седьмой минуте потерявший своего капитана Ли Кэттермоула из-за травмы, напротив, разочаровал местных фанов, освиставших команду по окончанию встречи.

Прорезавшаяся было в двух последних матчах способность «черных котов» бить и забивать снова куда-то исчезла, им не хватало свежести, энергичности, боевого задора, которые всегда были присущи командам Мартина О’Нила, несмотря на безыскусную тактику – то, что имелось в наличие гол назад, но растворилось в рутине к концу прошлого сезона. Закономерная, в целом, безголевая ничья выглядела в большей степени достижением Реднаппа, хотя миссия по спасению «КПР» будет архисложной. Аналитики оценивают вероятность сохранения клубом прописки в АПЛ в храбрые 4%, практическая же задача сводится к набору 35 очков в 24 матчах. «Сандерленд» в свою очередь тоже затеял опасную игру – команда опережает зону вылета всего на одно очко.

Геро й тура

Игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на «Уайт Харт Лейн» стала бенефисом Гарета Бэйла. Валлийский полузащитник организовал один гол, стал автором другого, потом забил в свои ворота и, наконец, получил предупреждение за симуляцию. С учетом того, что это третья желтая карточка Бэйла за дайвинг с начала прошлого сезона, официально он теперь главный симулянт АПЛ.

«Тоттенхэм» вышел вперед уже на 7-й минуте, когда Бэйл кометой пронесся полполя и в штрафной выдал передачу Аарону Леннону, промахнуться с которой было бы преступлением. Меньше чем через 10 минут Гарет забил сам: его удар со штрафного задел голову Хендерсона, стоявшего в стенке, что полностью дезориентировало Рейну. «Ливерпуль» тоже имел несколько возможностей забить – Хендерсон не попал в пустые ворота, после удара Суареса Кайл Уокер вынес мяч с линии. Все атакующие усилия «красных» свелись к курьезному автоголу Бэйла: после удара Стивена Джеррарда Леннон выбивал мяч и угодил партнеру прямо в голову, от которой он влетел в ворота.

«Ливерпуль» остается заложником одной и той же истории – воплощению передовых идей Роджерса мешает невысокий исполнительский класс. В результате команда не может совершить прорыв: «Ливерпуль» – что прошлогодний «Суонси», только с более высоким уровнем ожиданий.

Неудачник тура

Игра между «Саутгемптоном» и «Норвичем» на «Сент-Мэри» ознаменовалась возвращением в строй полностью оправданного рефери Марка Клаттенбурга. Матч не носил принципиального характера и не был богатым на события, так что новых проблем и скандалов с судьей не возникло. В районе получаса хозяева открыли счет после штрафного Адама Лалланы, мяч срикошетил от Брэдли Джонсона и достался Рики Ламберту, ткнувшему его носком в ворота. Игроки «Норвича» настаивали, что мгновениями раньше Ламберт сыграл рукой, но в хаосе, царившем в штрафной, ее было трудно разглядеть. На последней минуте первого тайма гости сравняли также со стандарта – Пауло Гассанига не осилил удар со штрафного Роберта Снодграсса, хотя обязан был справляться. Не исключено, что в ближайших матчах молодой голкипер снова вернется на скамейку запасных. 1:1 – «святые», которые чаще других команд свершают ошибки, приводящие к голу, вернулись в зону вылета.

Неожиданност ь тура

«Суонси» на «Либерти» прервал серию «Вест Бромвича» из четырех побед подряд благодаря отличной игре в первом тайме, и в особенности великолепным фланговым передачам в штрафную, после которых забили Мичу и дважды Уэйн Раутледж (с первым голом ему также помог Ольссон, неудачно выносивший мяч). Раутледж с приходом Микаэля Лаудрупа неожиданно начал проявлять бомбардирские способности: в этом сезоне он забил уже 4 гола в 14 матчах, а за 127 предыдущих игр отличился лишь однажды. Еще в первом тайме Ромелу Лукаку сократил отставание, а во втором игра подравнялась, шансы отметиться хотя бы по разу имели Лукаку и Мичу, но больше голов забито не было. 3:1 – «Вест Бромвич» возвращается с третьего места на четвертое, но никак не с небес на землю. «Суонси» также опережает график прошлого сезона, занимая 8-ю строчку сразу за «Арсеналом».

Те нденции тура

Взять «Сток» в крепости на «Британии» в этом сезоне пока никому не под силу, тем более «Ньюкаслу», который не справляется с плотным графиком из-за участия в Лиге Европы и эпидемией травм. Кроме того, никак не найдет себя Паписс Сиссе, который был главной ударной силой «сорок» во второй половине прошлого сезона. Хотя сенегалец открыл счет на «Британии» в самом начале второго тайма, добив мяч в ворота Асмира Беговича, который не совсем справился с ударом Демба Ба, в паре других неплохих моментов Сиссе не удалось повторить успех. «Гончары» отыгрались за десять минут до конца, когда вышедший на замену Кэмерон Джером ассистировал Джонатану Уолтерсу. Через четыре минуты в размашистой атаке Джером отличился уже сам после скидки Кенвайна Джонса. «Ньюкасл» уступил в премьер-лиге четвертый раз подряд и находится на 14-м месте в опасной близости от зоны вылета, «Сток» же поднялся в десятку.

Общественность продолжает недоумевать, что произошло между главным тренером «Виллы» Полом Ламбертом и Дарреном Бентом: в заявке на домашнюю игру против «Рединга» форвард сборной Англии снова не значился. Ламберт рассказывает на пресс-конференциях, что никакого конфликта нет, он доволен Бентом на тренировках, а решение принимает «исходя из интересов «Астон Виллы». Однако некоторые эпизоды игры – например, удар Кристина Бентеке прямо в голкипера с семи метров или привет фанам на верхнем ярусе от Андреаса Вайманна в трех метрах от ворот – заставляют сомневаться в мотивах Ламберта. Неужели форвард стоимость 24 миллиона фунтов, автор 102 голов в премьер-лиге сыграл бы в аналогичной ситуации хуже? Впрочем, на 80-й минуте Бентеке все же удалось поразить ворота «Рединга» ударом головой. После победы со счетом 1:0 «Вилла» ушла из зоны вылета – а, значит, Ламберт знает, что делает. То же самое, наверное, нельзя сказать о Брайане Макдермотте, чей «Рединг» с 9 очками занимает предпоследнее место в таблице.

Цифр а тура

Гол Тео Уолкотта на 52-й секунде матча «Эвертон» – «Арсенал» стал 100-м голом в истории премьер-лиги, забитым на первой минуте. Около четверти часа этот мяч оставался самым быстрым голом сезона, а потом достижение Тео превзошел на «Олд Траффорд» его бывший партнер Робин ван Перси. Если вернуться к событиям на «Гудисон Парк», то «Эвертон» сумел ответить в районе получаса силами своего лидера Маруана Феллайни. «Арсенал» больше владел мячом, но хозяева поля создавали больше опасных моментов у ворот Войцеха Шчесны. Так и разошлись миром 1:1, в таблице «ириски» выше «канониров» на одну строчку.

Голы тура

Лучший мяч тура в исполнении Джеймса Милнера.

Гол Аарона Леннона, главное в котором забег и передача Гарета Бэйла.

Не только быстрый, но и эффектный удар Тео Уолкотта.