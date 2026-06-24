Орлов про Вендела: «Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример игрока, который задерживается в отпуске, а позже платит штраф. Такого нет – пусть у нас будет такой оригинал!»

Орлов считает, что «Зениту» нужно сохранить Вендела.

Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» не должен отпускать Вендела.

Комментатор вместе с экс-футболистом «Зенита» Алексеем Игониным высказался в передаче «Такой футбол».

Орлов : «Я пытался узнать у своих коллег из-за рубежа, а если ли еще такой пример игрока, который задерживается в отпуске, позже приезжает и платит штраф. Никто не назвал ни одного человека, нет такого! Пусть будет у нас такой оригинал Вендел, куда деваться!»

Игонин : «Алгоритм действий выработан, резонанс сейчас значительно меньше, значит действуют правильно. Другой вопрос к игроку, он тоже все понимает. Кондаков может заменить его, на это и надо настраиваться! Если бы Вендел имел серьезное отношение к делу , по своему потенциалу он мог бы играть в любой команде мира. И это одна из причин, почему он не в сборной Бразилии».