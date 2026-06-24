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  4. Орлов про Вендела: «Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример игрока, который задерживается в отпуске, а позже платит штраф. Такого нет – пусть у нас будет такой оригинал!»

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Орлов про Вендела: «Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример игрока, который задерживается в отпуске, а позже платит штраф. Такого нет – пусть у нас будет такой оригинал!»
Орлов считает, что «Зениту» нужно сохранить Вендела.

Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» не должен отпускать Вендела.

Комментатор вместе с экс-футболистом «Зенита» Алексеем Игониным высказался в передаче «Такой футбол».

Орлов: «Я пытался узнать у своих коллег из-за рубежа, а если ли еще такой пример игрока, который задерживается в отпуске, позже приезжает и платит штраф. Никто не назвал ни одного человека, нет такого! Пусть будет у нас такой оригинал Вендел, куда деваться!»

Игонин: «Алгоритм действий выработан, резонанс сейчас значительно меньше, значит действуют правильно. Другой вопрос к игроку, он тоже все понимает. Кондаков может заменить его, на это и надо настраиваться! Если бы Вендел имел серьезное отношение к делу , по своему потенциалу он мог бы играть в любой команде мира. И это одна из причин, почему он не в сборной Бразилии».

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoГеннадий Орлов
видео
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoАлексей Игонин

Комментарии

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Правильно ли я понимаю, что штрафы Вендела - это то, что позволяет Зениту заканчивать каждый финансовый год с прибылью и покупать новых бразильцев?
Ответленнорыч-абрамович
Правильно ли я понимаю, что штрафы Вендела - это то, что позволяет Зениту заканчивать каждый финансовый год с прибылью и покупать новых бразильцев?
Нет, деньги со штрафов идут питерским бабулям
ОтветGreen grass
Нет, деньги со штрафов идут питерским бабулям
Московским, в виде кэшбека.
Аналогов нет!
Бабки не проблема!
Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример главы компании, которая каждый год заканчивает с убытками, а ему повышают зарплату. Такого нет – пусть у нас будет такой оригинал!
"Вот так Зенит и прославился" (с) Сказы о российском футболе от Г.Орлова
Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример тренера, которому игроки водят по губам, а позже платят штраф. Такого нет – пусть у нас будет такой оригинал!
Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример команды, которая скупает всех лучших игроков у конкурентов, а чемпионат без помощи со стороны выиграть не может. Такой нет – пусть у нас будет такой оригинал!
ОтветИнтересная личность
Пытался узнать у коллег из-за рубежа пример команды, которая скупает всех лучших игроков у конкурентов, а чемпионат без помощи со стороны выиграть не может. Такой нет – пусть у нас будет такой оригинал!
Неправда и несмешно.
да накиньте ему от газовой души еще премии за опоздания. вот уж где оригинально будет. впереди планеты всей.
Действительно, куда деваться. Без него
Зениту нечего ловить.
За рубежом нет аналогов Орлова, комментатора, который комментирует игры команды за которую открыто топит прямо в репортаже
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