Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала» в обоих своих сезонах Ла Лиги. Винисиус дважды занял второе место

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала » в чемпионате Испании-2025/26.

На счету французского форварда 25 голов в Ла Лиге. Второе место в клубе с 16 мячами занял Винисиус Жуниор .

В прошлом сезоне Мбаппе также забил больше всех в «Реале» в рамках испанского первенства – 31 гол. Винисиус тогда также стал вторым бомбардиром мадридцев с 11 мячами.

Мбаппе перешел в «Реал» в 2024 году из «ПСЖ ».