Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала» в обоих своих сезонах Ла Лиги. Винисиус дважды занял второе место
На счету французского форварда 25 голов в Ла Лиге. Второе место в клубе с 16 мячами занял Винисиус Жуниор.
В прошлом сезоне Мбаппе также забил больше всех в «Реале» в рамках испанского первенства – 31 гол. Винисиус тогда также стал вторым бомбардиром мадридцев с 11 мячами.
Мбаппе перешел в «Реал» в 2024 году из «ПСЖ».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
А Мурики, забивший половину мячей Мальорки, которая вылетела - хорош, верно?))
Это же так работает?