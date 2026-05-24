Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала» в обоих своих сезонах Ла Лиги. Винисиус дважды занял второе место

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала» в чемпионате Испании-2025/26.

На счету французского форварда 25 голов в Ла Лиге. Второе место в клубе с 16 мячами занял Винисиус Жуниор.

В прошлом сезоне Мбаппе также забил больше всех в «Реале» в рамках испанского первенства – 31 гол. Винисиус тогда также стал вторым бомбардиром мадридцев с 11 мячами.

Мбаппе перешел в «Реал» в 2024 году из «ПСЖ».

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?50358 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ61%Пеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных команд22%Микель Артета
Пока просто не верю17%Майкл Кэррик
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Личная стата вряд ли перекроет весь тот негатив и влияние в раздевалке. Пока по итогу довольно сомнительный трансфер. А ПСЖ без черепашки уверенно идет за вторым подряд ушастым
Комментарий скрыт
Да помимо раздевалки Реал банально меньше забивает с ним. После 87 голов в сезоне 2023/24 дропнули 78 и 77 голов в двух сезонах после его перехода. То есть Мбаппе со своей статой просто канибализировал часть голов других игроков, при этом не сделав атаку лучше. Я уже не говорю, что и пропускать Реал начал существенно больше.
Наконец обошел Феррана по голам без пенальти
Пусть возьмет печеньку с полки теперь
Чемпион по мусорным голам, псж не даст соврать…
Уникальный случай по-своему, ведь объективно он просто монстр в атаке, но влияние на общую игру команды отрицательное, что в ПСЖ, что тут
Сильно переоцененный футболист, по сути. Пару вещей на поле он делает почти гениально, а все остальные - весьма посредственно. Ему еще повезло, что с Кроосом не играл, а то начал бы руинить его гениальные передачи, вообще бездарем прослыл бы.
бесстрофейный бомбардир
Не командный игрок, а игрок ради личной статистики. 👇
Всё это в первую очередь можно сказать про Винисиуса.
Дельфин и русалка они, если честно Не пара, не пара, не пара
Мбаппе лучший бомбардир Реала без трофеев. - плохо
А Мурики, забивший половину мячей Мальорки, которая вылетела - хорош, верно?))
Это же так работает?
Реал может забивать и выигрывать без Мбаппе, а Мальорка без Мурики не может. Так это работает.
