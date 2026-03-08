МЛС. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» благодаря голу Месси, «Атланта Юнайтед» Миранчука уступила «Реал Солт Лэйк»

В регулярном чемпионате МЛС прошли очередные матчи.
В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси победил «Ди Си Юнайтед» (2:1) на выезде, «Атланта Юнайтед», несмотря на дубль Алексея Миранчука, уступила Реал Солт Лэйк» (2:3), «Спортинг Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл «Сан-Диего» (0:1).
МЛС
Регулярный чемпионат
Ди Си Юнайтед
Джонсон, Курокава, Роулз, Lucas Allen Bartlett, Хефти, Сервания, Пелтола, Hopkins, Габриэл Пирани, Жоао Пеглов, Барибо
Запасные: Antley, Nikola Marković, Мунтяну, Боно, Нилис, Кларк, Hosei Kijima, Jacob Murrell, Gavin Turner
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Мура, Брайт, Сильветти, Сеговия, Де Поль, Бертераме, Месси
Запасные: Лухан, Альенде, Dániel Pintér, Риос, Суарес, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Фрэй, Айяла, Руис
Philip Kane Quinton Джанкуа
Sergi Solans Ormo Jesús Rafael Barea Barroso
Cooper Wyatt Sanchez Галарса
Luca Moisa Griffin Donald Dillon
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Tomás Jacob, Cooper Wyatt Sanchez, Муюмба, Альсате, Миранчук, Альмирон, Латте-Лат
Запасные: Хибберт, Эрнандес, Бреннан, Галарса, Лобжанидзе, Грегерсен, Амадор, Сержио Сантос, Edwards
Реал Солт Лэйк:
Рафаэл, Энгель, Глэд, Philip Kane Quinton, Санабрия, Luca Moisa, Noel Çalışkan, Zavier Didier Tapei Gozo, Гилавоги, Sergi Solans Ormo, Aiden Hezarkhani
Запасные: Бут, Griffin Donald Dillon, Jesús Rafael Barea Barroso, Марчук, Джанкуа, Спирингс, Катранис, Стайдухар, Руис
Сулейманов Kwaku Agyabeng
Luca Dylan Bombino Oscar Anthony Verhoeven
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Reid, Wyatt Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Miller, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Davis, Харрис, Сулейманов, Йовелич
Запасные: Pierre Lurot, Kwaku Agyabeng, Йонсен, Zamir Loyo Reynaga, Macielo Tschantret, Африфа, Taylor Calheira, Кливленд, Shane Donovan
Сан-Диего:
Duran Michael Ferree, Sargeant, Маквей, Luca Dylan Bombino, Manu Duah, Валакари, Тверсков, Pedro José Soma, Дрейер, Пеллегрино, Ингвартсен
Запасные: Сисниега, Годой, Майтен, Bryan Zamblé, Pilcher, Васкес, Oscar Anthony Verhoeven, Дьюк, Морган
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица МЛС
Статистика МЛС
Вчера-то бедняжки страдали до утра, а там еще Валверде пульнул))