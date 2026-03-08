  • Спортс
  МЛС. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» благодаря голу Месси, «Атланта Юнайтед» Миранчука уступила «Реал Солт Лэйк»
25

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» благодаря голу Месси, «Атланта Юнайтед» Миранчука уступила «Реал Солт Лэйк»

В регулярном чемпионате МЛС прошли очередные матчи.

В ночь с субботы на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси победил «Ди Си Юнайтед» (2:1) на выезде, «Атланта Юнайтед», несмотря на дубль Алексея Миранчука, уступила Реал Солт Лэйк» (2:3), «Спортинг Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл «Сан-Диего» (0:1).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
7 марта 21:30, M&T Bank Stadium
Логотип домашней команды
Ди Си Юнайтед
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Интер Майами
Матч окончен
Пелтола   Jacob Murrell
90’
+1’
88’
Сеговия   Лухан
86’
Сент-Клэр
Hopkins   Кларк
82’
  Барибо
75’
71’
Сильветти   Альенде
Сервания   Nikola Marković
61’
Габриэл Пирани   Мунтяну
61’
Жоао Пеглов
58’
2тайм
Перерыв
27’
  Месси
17’
  Де Поль
Ди Си Юнайтед
Джонсон, Курокава, Роулз, Lucas Allen Bartlett, Хефти, Сервания, Пелтола, Hopkins, Габриэл Пирани, Жоао Пеглов, Барибо
Запасные: Antley, Nikola Marković, Мунтяну, Боно, Нилис, Кларк, Hosei Kijima, Jacob Murrell, Gavin Turner
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Мура, Брайт, Сильветти, Сеговия, Де Поль, Бертераме, Месси
Запасные: Лухан, Альенде, Dániel Pintér, Риос, Суарес, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Фрэй, Айяла, Руис
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
8 марта 00:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Атланта Юнайтед
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Реал Солт Лэйк
Матч окончен
90’
+1’
Zavier Didier Tapei Gozo
Михай   Сержио Сантос
86’
85’
Philip Kane Quinton   Джанкуа
82’
Sergi Solans Ormo   Jesús Rafael Barea Barroso
82’
Гилавоги   Бут
Альсате   Лобжанидзе
79’
Tomás Jacob   Edwards
79’
  Миранчук
73’
62’
Aiden Hezarkhani   Марчук
Cooper Wyatt Sanchez   Галарса
59’
46’
Luca Moisa   Griffin Donald Dillon
2тайм
Перерыв
Беррокаль
45’
+6’
44’
Luca Moisa
Cooper Wyatt Sanchez
43’
40’
  Zavier Didier Tapei Gozo
  Миранчук
38’
27’
  Aiden Hezarkhani
23’
  Sergi Solans Ormo
17’
Aiden Hezarkhani
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Tomás Jacob, Cooper Wyatt Sanchez, Муюмба, Альсате, Миранчук, Альмирон, Латте-Лат
Запасные: Хибберт, Эрнандес, Бреннан, Галарса, Лобжанидзе, Грегерсен, Амадор, Сержио Сантос, Edwards
1тайм
Реал Солт Лэйк:
Рафаэл, Энгель, Глэд, Philip Kane Quinton, Санабрия, Luca Moisa, Noel Çalışkan, Zavier Didier Tapei Gozo, Гилавоги, Sergi Solans Ormo, Aiden Hezarkhani
Запасные: Бут, Griffin Donald Dillon, Jesús Rafael Barea Barroso, Марчук, Джанкуа, Спирингс, Катранис, Стайдухар, Руис
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
8 марта 01:30, Чилдренс Мерси Парк
Логотип домашней команды
Спортинг Канзас Сити
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Сан-Диего
Матч окончен
90’
+4’
Валакари   Годой
90’
+4’
Пеллегрино   Pilcher
Davis   Shane Donovan
90’
Davis
81’
80’
Васкес
Харрис   Taylor Calheira
79’
Сулейманов   Kwaku Agyabeng
79’
78’
Маквей
76’
Ингвартсен   Морган
75’
Manu Duah
Jacob Bartlett   Африфа
71’
64’
Pedro José Soma   Васкес
64’
Luca Dylan Bombino   Oscar Anthony Verhoeven
2тайм
Перерыв
39’
  Дрейер
Ману Гарсия
38’
Miller
36’
27’
Luca Dylan Bombino
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Reid, Wyatt Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Miller, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Davis, Харрис, Сулейманов, Йовелич
Запасные: Pierre Lurot, Kwaku Agyabeng, Йонсен, Zamir Loyo Reynaga, Macielo Tschantret, Африфа, Taylor Calheira, Кливленд, Shane Donovan
1тайм
Сан-Диего:
Duran Michael Ferree, Sargeant, Маквей, Luca Dylan Bombino, Manu Duah, Валакари, Тверсков, Pedro José Soma, Дрейер, Пеллегрино, Ингвартсен
Запасные: Сисниега, Годой, Майтен, Bryan Zamblé, Pilcher, Васкес, Oscar Anthony Verhoeven, Дьюк, Морган
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интер Майами с победой на выезде, Месси с 899 голом и 1304 очком по системе гол+пас, что конечно фантастика, рядом даже близко никого нет с ним по этому показателю)
Ответ Alex.K71
Интер Майами с победой на выезде, Месси с 899 голом и 1304 очком по системе гол+пас, что конечно фантастика, рядом даже близко никого нет с ним по этому показателю)
Очередной победный гол:)
Ответ Alex.K71
Интер Майами с победой на выезде, Месси с 899 голом и 1304 очком по системе гол+пас, что конечно фантастика, рядом даже близко никого нет с ним по этому показателю)
Поправлю сам себя, на сейчас у него, то ли 1306, то ли 1307 голевых действий, 899 голов и 407 или 408 передач в 1140 матчах по разным источникам, ну это не важно, главное, что Лео продолжает творить и ставить новые цели и для себя и для других)
Из рубрики: «Вдруг кому-нибудь будет интересно…» Сравнение двух лучших снайперов в истории футбола на сегодняшний день. Роналду 965 голов за 1312 матчей, Месси 899 за 1140 матчей! Роналду забил свой 899 мяч в своей 1233 игре, то есть ему понадобилось для достижения этого результата на 93 матча больше, чем Лео! Все остальные нюансы, какими способами чаще забивают свои голы два лучших в этом виде программы футболиста - я оставляю другим специалистам и экспертам из области футбола)
Удачи Интеру Майами в столице с местной командой, ну а лучшему из лучших поскорее достичь 900 мячей в карьере, что будет быстрее всех в истории, ну и ассистов ребятам по команде, как обычно на раздавать, лучшему с отрывом в мире в этом амплуа в истории футбола!
Ответ Alex.K71
Удачи Интеру Майами в столице с местной командой, ну а лучшему из лучших поскорее достичь 900 мячей в карьере, что будет быстрее всех в истории, ну и ассистов ребятам по команде, как обычно на раздавать, лучшему с отрывом в мире в этом амплуа в истории футбола!
Они не в столице играли, в Балтиморе.
есть гол от величайшего! остался один гол до 900 голов за карьеру
Лео Месси и Интер Майами удачи и победы! Лео мы в тебя верим и болеем за тебя всей душой!!!🙏
Красава, черпачком… ну Лео давай ещё один до круглой цифры
следующая игра с нэшвиллом. которому лео любит забивать. ждем в этом матче 900-ый гол!
Отличное время начала матча:) Посмотрим за очередным шикарным матчем величайшего:)
Ответ rigobersong
Отличное время начала матча:) Посмотрим за очередным шикарным матчем величайшего:)
Средняя Азия жестко накидывает плюсов))
Вчера-то бедняжки страдали до утра, а там еще Валверде пульнул))
Ответ rigobersong
Отличное время начала матча:) Посмотрим за очередным шикарным матчем величайшего:)
где можно посмотреть?
Хозяин футбола как всегда на месте.
Пока что мексиканец в атаке вообще непонятный, третий матч не видно, Альенде пора уже возвращать на 9ку:)
