LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток обыграло «Авангард» Курск, «Текстильщик» уступил «Мурому»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Серебро»
25 мая
15-й тур
«Динамо» Владивосток – «Авангард» Курск – 2:1 (2:0)
«Динамо-2» Москва – «Динамо» Киров – 0:1 (0:0)
«Иртыш» Омск – «Сибирь» – 0:4 (0:2)
«Калуга» – «Форте» – 2:0 (1:0)
«Текстильщик» – «Муром» – 1:3 (1:2)
28 мая
Группа «Золото»
«Родина-2» – «Ленинградец» – 14:00
«Торпедо» Миасс – «Челябинск» – 16:00
«Велес» – «Волга» Ульяновск – 17:00
«Машук-КМВ» – «Кубань» – 17:00
«Волгарь» – «Спартак» Кострома – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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