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LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток обыграло «Авангард» Курск, «Текстильщик» уступил «Мурому»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Серебро»

25 мая

15-й тур

«Динамо» Владивосток – «Авангард» Курск – 2:1 (2:0)

«Динамо-2» Москва – «Динамо» Киров – 0:1 (0:0)

«Иртыш» Омск – «Сибирь» – 0:4 (0:2)

«Калуга» – «Форте» – 2:0 (1:0)

«Текстильщик» – «Муром» – 1:3 (1:2)

28 мая

Группа «Золото»

«Родина-2» – «Ленинградец» – 14:00

«Торпедо» Миасс – «Челябинск» – 16:00

«Велес» – «Волга» Ульяновск – 17:00

«Машук-КМВ» – «Кубань» – 17:00

«Волгарь» – «Спартак» Кострома – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41838 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВторая лига А
logoИртыш Омск
logoСибирь
logoФК Калуга
logoТекстильщик
logoВолгарь
logoСпартак Кострома
logoМашук-КМВ
logoДинамо Владивосток
logoДинамо-2 Москва
logoВелес
logoФК Челябинск
logoЛенинградец
logoДинамо Киров
logoПФК Кубань
logoВолга Ульяновск
logoТорпедо Миасс
logoФорте
logoРодина-2
logoАвангард Курск
logoМуром
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