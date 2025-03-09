LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Спартак» Кострома против «Кубани»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи 2-го тура нового сезона.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
2-й тур
9 марта
«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ» – 12:00
«Челябинск» – «Ленинградец» – 13:00
«Спартак» Кострома – «Кубань» – 14:30
«Волгарь» – «Велес» – 15:00
«Родина-2» – «Волга» Ульяновск – 15:00
Группа «Серебро»
2-й тур
9 марта
«Муром» – «Сибирь» – 13:00
«Текстильщик» – «Динамо-2» Москва – 14:00
«Авангард» Курск – «Форте» – 14:00
«Калуга» – «Динамо» Киров – 14:00
«Динамо» Владивосток – «Иртыш» Омск – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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