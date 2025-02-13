Гендиректор «СКА Хабаровск» о Жане Шарле: «Мы не позволим над собой издеваться. Каждую неделю пишем ему письма, человек от нас прячется»

Генеральный директор «СКА Хабаровск» прокомментировал отсутствие Жана Шарля.

Напомним, 24-летний ивуарийский нападающий проигнорировал зимние сборы команды и хочет расторгнуть контракт с хабаровчанами. По информации Legalbet, игрок сейчас тренируется в составе «Яньбянь Лонджинь» из второго китайского дивизиона и собирается продолжить там карьеру. Он уже пытался инициировать трансфер, подключая к работе 15 агентов.

Алексей Кандалинцев раскритиковал Яо Жана Шарля Оливье за его поведение.

«Ситуация очень простая. Человек не выполняет условия контракта, покинул клуб по своей воле. Естественно, мы пойдем в правовое поле, каждую неделю посылаем ему письма, спрашиваем, где он находится. Человек от нас прячется и ничего толком не отвечает.

У нас есть предложения по нему, но он туда не хочет. Оказался в китайском клубе каком-то, мы сейчас все это выясняем, естественно, просто так это не отпустим. У нас нет полной информации, он не выходит на связь. Мы никому не позволим над собой издеваться, человек имеет контракт, и для нас это непонятно.

Конечно, его, мне кажется, определенные люди сбили с истинного пути, потому что, ну доиграй спокойно, не хочешь продлевать контракт, не надо. Разрешится ситуация однозначно. Не видим никакой аргументации [у игрока]. «Я не хочу играть» – что это значит? У человека есть контракт подписанный, в клубе к нему очень хорошо относились, и он так говорит. Я считаю это неправильным», – заявил генеральный директор клуба.

У Жана Шарля в сезоне-2024/25 2 гола за «СКА-Хабаровск» – так он сделал дубль «Уфе» в 13 туре Первой лиги (3:3).

«СКА Хабаровск» заявил, что Жан Шарль Оливье проигнорировал сборы: «Действия игрока координируются людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. Будем отстаивать свои интересы в ФИФА и РФС»