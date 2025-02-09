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Тренер ПАОК Касторина после 5:0 с ОФИ: «Главное, что у нас был правильный настрой. Саматта профессионал, мы рады за него»

Команда Чалова и Оздоева крупно обыграла ОФИ в 22-м туре Суперлиги Греции (5:0).

Помощник главного тренера ПАОК Джанпаоло Касторина считает победу заслуженной. Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

«Главное, что у нас был правильный настрой и интенсивность. Мы направили игру в нужное русло, все игроки сыграли хорошо.

Мы рады за Саматту. Он профессионал и всегда тренируется с большой интенсивностью. Что касается Мейте и Пелкаса, то они уже начали помогать команде», – сказал Касторина.

ПАОК одержал 2-ю победу в Суперлиге Греции в 2025-м (26 января обыграли 1:0 «Левадиакос»), в других матчах трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью. Клуб из Салоник остался 4-м в чемпионате.

Следующий матч ПАОК проведет 13 февраля, команда Чалова и Оздоева примет ФКСБ в 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 23:00 мск.

ПАОК выбил 5:0 – с 10 потерями перед матчем. А ведь игру чуть не перенесли

Полная запись матча с комментарием Керимова и Лукомского

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Nova Sports
logoвысшая лига Греция
logoМбвана Саматта
logoОФИ
logoПАОК
logoМагомед Оздоев
logoФедор Чалов
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