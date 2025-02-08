ПАОК отозвал запрос о переносе матча с ОФИ из-за отсутствия реакции от АЕК: «У Илиопулоса не хватило смелости хотя бы проголосовать против»

ПАОК подтвердил, что сыграет против ОФИ в 22-м туре Суперлиги Греции.

Команда прибыла на Крит вечером 7 февраля и сегодня встретится с ОФИ, начало – в 21:00 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире , прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Напомним, ПАОК просил руководство лиги провести матч в другую дату из-за отсутствия 10 футболистов команды. Все команды и представитель греческой федерации футбола проголосовали за перенос, кроме АЕК: клуб сообщил, что не может связаться с владельцем Мариосом Илиопулосом, поэтому воздержался от ответа.

В итоге матч состоится в запланированное время. Об этом сообщил ПАОК в официальном заявлении.

Также клуб намекнул, что руководство конкурента могло намеренно проигнорировать инициативу: «Мы отзываем запрос о переносе матча, поскольку господин Илиопулос занят на кальдере (большой и в основном затопленный вулканический кратер – Спортс’‘) и находится без связи. Однако эта ситуация продемонстрировала тем, кто этого еще не понял, какую команду он [Илиопулос] постоянно принижает, и что будет, если вмешаться в его дела.

У Илиопулоса не хватило смелости проголосовать хотя бы против нашей просьбы. Остальное – на заседании в понедельник», – говорится в заявлении ПАОК.