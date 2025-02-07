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ПАОК хочет перенести матч с ОФИ. 10 футболистов клуба не сыграют, Оздоев дисквалифицирован, у Чалова травма

ПАОК запросил перенос матча с ОФИ в 22-м туре чемпионата Греции.

Игра запланирована на 8 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.

Клуб из Салоник обратился к руководству лиги с просьбой провести матч в другую дату из-за того, что 10 футболистов не смогут сыграть против ОФИ. Лучший бомбардир команды Мади Камара пропустит игру из-за перебора желтых карточек, Иржи Павленка и Кирил Десподов – из-за болезни.

Томаш Кендзера, Тайсон, Деян Ловрен и Магомед Оздоев получили 10-дневную дисквалификацию после столкновения с фанатами АЕК после матча в декабре 2024-го (0:1), наказание официально подтвердили 3 февраля. За это же временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников. Федор Чалов, Джонатан Гомес и Андрия Живкович травмированы.

В настоящее время запрос ПАОК находится на стадии рассмотрения, большинство клубов проголосовало за перенос, от ответа воздержался только АЕК: в клубе не могут связаться с владельцем Мариосом Илиопулосом. Также ПАОК потребовал вмешательства в ситуацию со стороны властей Греции, внеочередное собрание руководства лиги состоится в понедельник, 10 февраля. Команда ждала решения по проведению матча в аэропорту Салоник, но вечером все-таки вылетела на матч, чтобы не срывать встречу.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: SDNA
logoРэзван Луческу
logoДжонатан Гомес
logoИржи Павленка
logoДеян Ловрен
logoОФИ
logoТомаш Кендзера
logoМагомед Оздоев
logoТайсон
logoМади Камара
logoАндрия Живкович
logoКирил Десподов
logoФедор Чалов
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
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