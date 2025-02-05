Мостовой – о вине и еде во Франции: «От футбола не отвлекает, хотя все индивидуально. Кому-то белое, кому-то красное»
Александр Мостовой пошутил о том, что во Франции может отвлекать от футбола.
Экс-футболист «Страсбура» высказался в предматчевом шоу накануне игры «Ле-Мана» и «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», комментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
– Не отвлекает ли во Франции от футбола вино, вкусная еда – гастрономия? Потому что ведь можно, сидя на лавке, еще и немного отвлечься не в ту сторону, так сказать.
– Так в любой стране можно найти причины (смеется). Ну конечно же нет, ничего не отвлекает. Тем более, что это все индивидуально.
Понятно, кому-то красное, кому-то белое, кому-то рыбу, кому-то мясо, – заявил бывший игрок «Страсбура» в совместном эфире Спортса’’ и телеканала «Старт».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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