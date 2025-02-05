Александр Мостовой пошутил о том, что во Франции может отвлекать от футбола.

Экс-футболист «Страсбура» высказался в предматчевом шоу накануне игры «Ле-Мана» и «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» , комментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

– Не отвлекает ли во Франции от футбола вино, вкусная еда – гастрономия? Потому что ведь можно, сидя на лавке, еще и немного отвлечься не в ту сторону, так сказать.

– Так в любой стране можно найти причины (смеется). Ну конечно же нет, ничего не отвлекает. Тем более, что это все индивидуально.

Понятно, кому-то красное, кому-то белое, кому-то рыбу, кому-то мясо, – заявил бывший игрок «Страсбура» в совместном эфире Спортса’’ и телеканала «Старт» .