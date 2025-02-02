Ламела забил ПАОК с лета шведой. Эрик сделал дубль на 47-й, у форварда АЕК 3 гола и 3 ассиста в 14 матчах за греческий клуб
Эрик Ламела открыл счет против ПАОК красивым ударом в 21-м туре Суперлиги Греции.
Аргентинец забил на 37-й минуте: ударил с лета после подачи защитника Лазароса Рота с углового, мяч влетел в верхний угол ворот ПАОК.
На 47-й минуте Ламела сделал дубль ударом от линии штрафной. Это второй и третий голы Ламелы в составе АЕК, дебютный случился 12 января против «Каллитеи» (2:0). Кроме этого, на счету полузащитника три ассиста в 14 матчах за греческий клуб.
АЕК ведет 2:1 в гостях у ПАОК Чалова и Оздоева. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментирует Эльвин Керимов.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Спортс’‘
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