Ламела забил ПАОК с лета шведой. Эрик сделал дубль на 47-й, у форварда АЕК 3 гола и 3 ассиста в 14 матчах за греческий клуб

Эрик Ламела открыл счет против ПАОК красивым ударом в 21-м туре Суперлиги Греции.

Аргентинец забил на 37-й минуте: ударил с лета после подачи защитника Лазароса Рота с углового, мяч влетел в верхний угол ворот ПАОК.

На 47-й минуте Ламела сделал дубль ударом от линии штрафной. Это второй и третий голы Ламелы в составе АЕК, дебютный случился 12 января против «Каллитеи» (2:0). Кроме этого, на счету полузащитника три ассиста в 14 матчах за греческий клуб.

АЕК ведет 2:1 в гостях у ПАОК Чалова и Оздоева. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментирует Эльвин Керимов .