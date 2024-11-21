Анчелотти о «Десиме»: «Был уверен, что «Реал» победит – на психологическом уровне это было очень важно»
Карло Анчелотти высказался о «Десиме» «Реала».
В сезоне-2013/14 мадридцы обыграли в финале Лиги чемпионов «Атлетико» (4:1) и завоевали «Десиму» – десятый титул европейских чемпионов.
«Я был уверен, что мы сможем пройти. Нужно быть уверенным в себе до последней секунды.
Когда мы забили гол, я был уверен, что мы победим – на психологическом уровне это было очень важно», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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