Анчелотти о «Десиме»: «Был уверен, что «Реал» победит – на психологическом уровне это было очень важно»

Карло Анчелотти высказался о «Десиме» «Реала».

В сезоне-2013/14 мадридцы обыграли в финале Лиги чемпионов «Атлетико» (4:1) и завоевали «Десиму» – десятый титул европейских чемпионов.

«Я был уверен, что мы сможем пройти. Нужно быть уверенным в себе до последней секунды.

Когда мы забили гол, я был уверен, что мы победим – на психологическом уровне это было очень важно», – сказал главный тренер «Реала».