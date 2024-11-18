Пануччи о русских: «Очень образованные, у них глубокий характер. Испытываю огромное уважение к образованию, культуре. У меня великолепные воспоминания о времени в России»
Кристиан Пануччи заявил, что испытывает уважение к русским людям.
Итальянский тренер работал ассистентом Фабио Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год.
«У меня отличные воспоминания об этом времени в России, потому что футболисты были большими профессионалами, усердно тренировались.
Что касается русских людей, у них глубокий характер, очень образованные. У меня было много прекрасных моментов, связанных с русскими за эти два года, испытываю огромное уважение к образованию, культуре. Великолепные воспоминания», – сказал Пануччи.
Пануччи готов вернуться в РФ: «Быстро прибегу сюда – люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами, это был фантастический опыт»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости