Пануччи о русских: «Очень образованные, у них глубокий характер. Испытываю огромное уважение к образованию, культуре. У меня великолепные воспоминания о времени в России»

Кристиан Пануччи заявил, что испытывает уважение к русским людям.

Итальянский тренер работал ассистентом Фабио Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год.

«У меня отличные воспоминания об этом времени в России, потому что футболисты были большими профессионалами, усердно тренировались.

Что касается русских людей, у них глубокий характер, очень образованные. У меня было много прекрасных моментов, связанных с русскими за эти два года, испытываю огромное уважение к образованию, культуре. Великолепные воспоминания», – сказал Пануччи.

Пануччи готов вернуться в РФ: «Быстро прибегу сюда – люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами, это был фантастический опыт»