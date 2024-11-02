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Леонид Слуцкий: «Давление снизить трудно. Но мы точно будем активны в последнем туре»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о последнем туре лиги.

«Шеньхуа» станет чемпионом, если обыграет «Чэнду» с 3-го места, а параллельно «Шанхай Порт» потеряет очки.

– Каждый может ощутить важность этой игры, исходя из турнирной таблицы. Соперник очень силен, особенно в сочетании с домашней атмосферой. Нам нужно показать лучший психологический настрой и конкурентоспособность. Это будет трудная, но наверняка очень эмоциональная игра.

Снизить психологическое давление на команду непросто. Для этого нужно больше опыта. Так как нам нужна только победа, будет труднее сохранять баланс между обороной и атакой, но мы точно проведем матч активно.

– Планируете ли вы удивить стартовым составом или изменить игровую схему?

– Если схема весь сезон была эффективной, менять что-то на последнюю игру может быть слишком рисковано. Мы не будем совершать резких движений, но приложим все усилия ради победы, – отметил Слуцкий на пресс-конференции.

Перед последним туром «Шанхай Шеньхуа» на одно очко отстает от лидирующего «Шанхай Порт»: у команды Слуцкого 74 очка, у конкурента – 75.

«Порт» в последнем туре сыграет с 6-й командой лиги «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай» Слуцкого отправится в гости к 3-й команде лиги «Чэнду». За развязкой чемпионата Китая следите на Спортсе’’ в воскресенье, 2 ноября, в 10:30 мск. Последний тур комментировать будут Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Опубликовано: Sports
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoШанхай Порт
logoЧэнду Жунчэн
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