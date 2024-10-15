Энрике об умершей от рака дочери: «Ксана жила с нами 9 замечательных лет. Ее нет физически, но она здесь духовно, мы вспоминаем ее каждый день. Считаю себя счастливчиком»

Луис Энрике поделился воспоминаниями об умершей дочери.

В 2019 году 9-летняя Ксана умерла из-за остеосаркомы – рака костей. За два месяца до случившегося Энрике ушел с поста тренера сборной Испании , перед этим пропустив три матча команды по семейным обстоятельствам.

«Задаешься вопросом, считать ли себя счастливчиком или неудачником. Я считаю себя счастливчиком. «Но твоя дочь умерла в 9 лет». Моя дочь Ксана жила с нами 9 замечательных лет. И у нас есть тысяча воспоминаний о ней. Видео, вещи... Это невероятно.

У моих родителей не было ни одного фото Ксаны, пока я однажды не пришел к ним домой. «Мам, почему нет фотографий Ксаны?» «Я не могу, не могу», – ответила она мне. «Мама, ты должна повесить фото Ксаны. Ксана жива», – сказал я.

Ее нет физически, но она здесь духовно. Каждый день мы говорим о ней, смеемся и вспоминаем. Я думаю, Ксана все еще смотрит на нас», – сказал тренер «ПСЖ » в документальном фильме о себе.