Владимир Габулов: «Считать чужие деньги неприлично, но в бюджетной сфере зарплаты совсем небольшие. Людям приходится жить на очень маленькие доходы. И они растят детей, ищут допзаработки»

Владимир Габулов указал на невысокие зарплаты в бюджетной сфере.

– В последнее время у футболистов стали интересоваться, какой суммы им хватает в месяц на жизнь в Москве. Многие называют цифру в 30 тысяч рублей, максимум – 50. Вы, как футболист со стажем, как прокомментируете?

– Меня воспитали так, что считать чужие деньги неприлично. Большие или маленькие – неважно.

Но я вам скажу следующее: мне довелось работать в бюджетной сфере, и там зарплаты совсем небольшие. Людям приходится жить на очень маленькие доходы. И они живут, растят детей, ищут дополнительные заработки.

Так что, как говорится, у кого какие потребности и какие запросы, – сказал бывший вратарь сборной России.