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LEON Вторая лига Б. «Динамо» Санкт-Петербург принимает «Чертаново», «Амкар» в гостях у «Акрона-2»

Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.

В субботу «Динамо» Санкт-Петербург принимает «Чертаново», «Амкар» в гостях у «Акрона-2». В воскресенье «Зенит-2» сыграет на выезде с «Родиной-М», «Луки-Энергия» встретится со «Спартаком-2».

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

27-й тур

Группа 2

25-й тур

Группа 3

25-й тур

Группа 4

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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