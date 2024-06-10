Анчелотти исполнилось 65 лет. Только он выиграл 5 ЛЧ и топ-5 лиг Европы. У тренера 29 трофеев

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Карло Анчелотти исполнилось 65 лет.

По итогам прошедшего сезона он стал единственным тренером, завоевавшим 5 кубков Лиги чемпионов (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»), а также руководившим командами в шести финалах.

Помимо этого, итальянец – единственный тренер, выигравший все топ-5 лиг Европы, и один из семи человек, выигравших Кубок европейских чемпионов и как игрок, и как тренер.

Всего на счету итальянца 29 трофеев. Он был ассистентом главного тренера сборной Италии, а также возглавлял такие клубы, как «Реджана», «Парма», «Ювентус» (1 трофей), «Милан» (8 трофеев), «Челси» (3 трофея), «ПСЖ» (1 трофей), «Бавария» (3 трофея), «Наполи», «Эвертон» и «Реал Мадрид» (13 трофеев).

Будучи игроком, Анчелотти выступал за «Парму», «Рому» (5 трофеев), «Милан» (9 трофеев) и сборную Италии (бронзовый призер чемпионата мира и Европы).

55 комментариев
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Может ли быть что Карло лучший тренер в истории футбола?!
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Анчелотти будучи игроком был частью великого Милана Сакки с Гуллитом, Райкардом и Ван Бастеном, выиграл два КЕЧ/ЛЧ. Будучи тренером выиграл все 5 топ чемпионатов и 5 раз ЛЧ. Выдающейся судьбы человек, который проживает уникальную жизнь. Здоровья Карло и еще долгих лет успешной тренерской карьеры! Спасибо за всё!
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Ответ Евгений Сидоров
Может ли быть что Карло лучший тренер в истории футбола?!
В топ 2-3 уж точно входит, хотя для меня он топ 1
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+10
Браво, Маэстро!!!
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+6
мощнее пепа в разы , в начале сезона я думала что у реала состав не укомплектован , не соответсвует уровню , купили хоселу , так анчи и из него максимум выжал!!! ГЕНИЙ
+7
-2
+5
С Днем рождения, Анчелотти! Хоть тебя и называют Папой Карло, мадридцы в славных походах под твоим руководством были отнюдь не буратины, а победители без шансов для соперников.
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+4
Лысый шарлатан лучше , сейчас дети на каникулах нам расскажут
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Ответ Евгений Сидоров
Может ли быть что Карло лучший тренер в истории футбола?!
5 лч говорят сами за себя как бы)
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К 65 годам не устарел в профессии, а наоборот вышел на пик карьеры
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Танос!
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Великая тренерская карьера и она ещё продолжается! Легенда папа Карло!
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Тренер вне конкуренции. 5ЛЧ и 5 топ лиг. Это просто безумие. Поздравляем дона Карло с днём рождения.)
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С Днем Рождения, дон Карло! Как же я рад, что он вот так вернулся в мир большого футбола, просто с двух ног. Пришел второй раз в Мадрид и выиграл абсолютно все трофеи, но конечно особняком стоят две победы в Лиге Чемпионов. Ну и какую атмосферу создал в команде, грасиас!
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Не повезло дутому тренить в эпоху Карло)
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Папу Карло с Днём Рождения!

p.s. Моя учительница по русскому не одобрила бы такой заголовок.
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Ответ Евгений Сидоров
Может ли быть что Карло лучший тренер в истории футбола?!
А ему команду из ФНЛ тренеровать не нужно, что бы доказать что он лучший? Или это только к Пепу относится?
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Анчелотти,Дель Боске и Моуриньо лучшие тренеры XXI века
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С ДР, чемпион 🔥💪
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Ответ Юлия Закаблукова
мощнее пепа в разы , в начале сезона я думала что у реала состав не укомплектован , не соответсвует уровню , купили хоселу , так анчи и из него максимум выжал!!! ГЕНИЙ
У глоров так бывает, не пройди по пенальти Сити и Анчи стал бы трениришкой
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Легендарный тренер!
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Первый
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Ответ TheItalian204
Танос!
правильно будет бамос)
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Но самое уникальное: он добился всего этого, сохранив волосы на голове!
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Ответ Lightkeeper
А кто мать?
Илья Климов же
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Ответ Игорь Новиков
Отец футбола. Лучший.
А кто мать?
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с днём рождения, Величайший Карло Анчелотти. последний оплот "старого" футбола, в котором футболист на поле это личность а не шестерёнка.
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Ответ Ричард Чейз
Так у Эвертона снимали очки в этом сезоне. И снимали в том числе за траты, которые при Анчелотти были.
но у МанСити тоже сейчас начались такие же проблемы как и Эвертона,но на Пепа боску никто не катит.
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Ответ Евгений Сидоров
Может ли быть что Карло лучший тренер в истории футбола?!
Вполне
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Ответ Axs Men
А ему команду из ФНЛ тренеровать не нужно, что бы доказать что он лучший? Или это только к Пепу относится?
Анчелотти начинал в Реджане и поднял её из Серии Б в Серию А.

Гвардиола начинал в Барселоне Б и поднял ее во второй испанский дивизион из третьего.
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Не Гвардиола конечно, но тоже ничего
Точно. Не повезло ему родится так рано - не успел за "Хвостиком" бутсы поносить.
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