Анчелотти исполнилось 65 лет. Только он выиграл 5 ЛЧ и топ-5 лиг Европы. У тренера 29 трофеев
Карло Анчелотти исполнилось 65 лет.
По итогам прошедшего сезона он стал единственным тренером, завоевавшим 5 кубков Лиги чемпионов (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»), а также руководившим командами в шести финалах.
Помимо этого, итальянец – единственный тренер, выигравший все топ-5 лиг Европы, и один из семи человек, выигравших Кубок европейских чемпионов и как игрок, и как тренер.
Всего на счету итальянца 29 трофеев. Он был ассистентом главного тренера сборной Италии, а также возглавлял такие клубы, как «Реджана», «Парма», «Ювентус» (1 трофей), «Милан» (8 трофеев), «Челси» (3 трофея), «ПСЖ» (1 трофей), «Бавария» (3 трофея), «Наполи», «Эвертон» и «Реал Мадрид» (13 трофеев).
Будучи игроком, Анчелотти выступал за «Парму», «Рому» (5 трофеев), «Милан» (9 трофеев) и сборную Италии (бронзовый призер чемпионата мира и Европы).
p.s. Моя учительница по русскому не одобрила бы такой заголовок.
Гвардиола начинал в Барселоне Б и поднял ее во второй испанский дивизион из третьего.