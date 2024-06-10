Анчелотти исполнилось 65 лет. Только он выиграл 5 ЛЧ и топ-5 лиг Европы. У тренера 29 трофеев

Карло Анчелотти исполнилось 65 лет.

По итогам прошедшего сезона он стал единственным тренером, завоевавшим 5 кубков (дважды с « » и трижды с «Реалом»), а также руководившим командами в шести финалах.

Помимо этого, итальянец – единственный тренер, выигравший все топ-5 лиг Европы, и один из семи человек, выигравших Кубок европейских чемпионов и как игрок, и как тренер.

Всего на счету итальянца 29 трофеев. Он был ассистентом главного тренера сборной Италии, а также возглавлял такие клубы, как « », « », « » (1 трофей), «Милан» (8 трофеев), « » (3 трофея), « » (1 трофей), « » (3 трофея), « », « » и « » (13 трофеев).

Будучи игроком, выступал за «Парму», «Рому» (5 трофеев), «Милан» (9 трофеев) и сборную Италии (бронзовый призер чемпионата мира и Европы).