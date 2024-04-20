LEON Вторая лига А. «Уфа» против «Краснодара-2», «Ротор» в гостях у «Новосибирска», «Спартак» Кострома принимает «Машук-КМВ»

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Команды LEON Второй лиги А сыграют матчи 9-го тура.

В группе «Золото» «Уфа» принимает «Краснодар-2», «Новосибирск» встретится с «Ротором».

В группе «Серебро» «Спартак» Кострома сыграет с «Машук-КМВ».

LEON Вторая лига

Дивизион А

9-й тур

Группа «Золото»

«Уфа» – «Краснодар-2» – 0:1 (0:1, второй тайм)

«Новосибирск» – «Ротор» – 13:00

«Велес» – «Металлург» Липецк – 14:00

«Родина-2» – «Чайка» – 15:00

«Муром» – «Челябинск» – 17:00

Группа «Серебро»

«Волга» Ульяновск – «Текстильщик» – 14:00

«Калуга» – «Иртыш» – 14:00

«Спартак» Кострома – «Машук-КМВ» – 14:30

«Авангард» Курск – «Химик» – 16:00

«Динамо» Брянск – «Торпедо» Миасс – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги А

Календарь Второй лиги А

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