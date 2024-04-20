LEON Вторая лига А. «Уфа» против «Краснодара-2», «Ротор» в гостях у «Новосибирска», «Спартак» Кострома принимает «Машук-КМВ»
Команды LEON Второй лиги А сыграют матчи 9-го тура.
В группе «Золото» «Уфа» принимает «Краснодар-2», «Новосибирск» встретится с «Ротором».
В группе «Серебро» «Спартак» Кострома сыграет с «Машук-КМВ».
LEON Вторая лига
Дивизион А
9-й тур
Группа «Золото»
«Уфа» – «Краснодар-2» – 0:1 (0:1, второй тайм)
«Новосибирск» – «Ротор» – 13:00
«Велес» – «Металлург» Липецк – 14:00
«Родина-2» – «Чайка» – 15:00
«Муром» – «Челябинск» – 17:00
Группа «Серебро»
«Волга» Ульяновск – «Текстильщик» – 14:00
«Калуга» – «Иртыш» – 14:00
«Спартак» Кострома – «Машук-КМВ» – 14:30
«Авангард» Курск – «Химик» – 16:00
«Динамо» Брянск – «Торпедо» Миасс – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.