Блан может возглавить «Олимпиакос»

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Экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан ведет переговоры с «Олимпиакосом».

56-летний француз – приоритетный кандидат для греческого клуба, который предлагает ему контракт до 2024 года с опцией продления до 2025-го, сообщает журналист Николо Скира.

Последним местом работы Блана был катарский «Аль-Райян», который он покинул в феврале. Также он известен по работе со сборной Франции и «Бордо».

Накануне «Олимпиакос» уволил Карлоса Корберана, проработавшего в клубе главным тренером лишь полтора месяца.

После 5 туров пирейцы занимают в чемпионате Греции 5-е место. Также «Олимпиакос» проиграл два стартовых матча на групповом этапе Лиги Европы.

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