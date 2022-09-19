Блан может возглавить «Олимпиакос»

Экс-главный тренер «ПСЖ» ведет переговоры с .

56-летний француз – приоритетный кандидат для греческого клуба, который предлагает ему контракт до 2024 года с опцией продления до 2025-го, сообщает журналист Николо Скира.

Последним местом работы Блана был катарский «Аль-Райян», который он покинул в феврале. Также он известен по работе со сборной Франции и «Бордо».

Накануне «Олимпиакос» уволил Карлоса Корберана, проработавшего в клубе главным тренером лишь полтора месяца.

После 5 туров пирейцы занимают в чемпионате Греции 5-е место. Также «Олимпиакос» проиграл два стартовых матча на групповом этапе Лиги Европы.