Хавбек «Дженоа» Портанова арестован по подозрению в групповом изнасиловании

Полузащитник заключен под стражу из-за обвинений в групповом изнасиловании.

По данным ANSA, арестован вместе с двумя другими молодыми людьми.

Как считает следствие, Портанова и трое других молодых людей (одному из них на момент совершения преступления было 17 лет, поэтому над его делом будет работать Флорентийский суд по делам несовершеннолетних) совершили групповое изнасилование. Пострадавшая – 21-летняя девушка. Описываемые события произошли в ночь с 30 на 31 мая 2021 года на домашней вечеринке в Сиене.

Расследование длится уже 10 месяцев. За это время проводились допросы, изучались данные с мобильных телефонов. На основании полученных результатов прокурор Никола Марини распорядился провести судебное разбирательство в отношении 21-летнего воспитанника и двух других подозреваемых, которые на тот момент были совершеннолетними. Один из них – родственник полузащитника «Дженоа».

В прошлый раз за «Дженоа» Портанова играл 18 марта. В той игре против «Торино» (1:0) он забил победный гол, ставший для него первым в Серии А.