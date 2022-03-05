Гаджиев об отъезде легионеров «Краснодара»: «У клуба одна из лучших академий в стране. Смогут частично компенсировать»

Экс-тренер клубов РПЛ Гаджи Гаджиев высказался об отъезде легионеров из «Краснодара».
«Я во всех направлениях стараюсь поддерживать клуб Галицкого, так как он не только свои деньги отдает на развитие «Краснодара», но и душевные силы тоже. Его отношение к футболистам – это крайне редкое явление в наше время, оно человечное.
С трудом представляю, чтобы к Сергею Николаевичу было дерзкое отношение со стороны иностранцев. Не сомневаюсь, что в данном случае клуб поступил уважительно к своим игрокам.
Уверен, большая часть футболистов шла на такой шаг с сожалением. Так сложились обстоятельства сейчас, увы. Клубу будет непросто, но давайте не забывать тот факт, что у «Краснодара» одна из лучших академий в стране, они смогут частично компенсировать потерю легионеров», — сказал Гаджиев.