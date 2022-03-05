Гаджиев об отъезде легионеров «Краснодара»: «У клуба одна из лучших академий в стране. Смогут частично компенсировать»

Экс-тренер клубов РПЛ Гаджи Гаджиев высказался об отъезде легионеров из .

«Я во всех направлениях стараюсь поддерживать клуб Галицкого, так как он не только свои деньги отдает на развитие «Краснодара», но и душевные силы тоже. Его отношение к футболистам – это крайне редкое явление в наше время, оно человечное.

С трудом представляю, чтобы к Сергею Николаевичу было дерзкое отношение со стороны иностранцев. Не сомневаюсь, что в данном случае клуб поступил уважительно к своим игрокам.

Уверен, большая часть футболистов шла на такой шаг с сожалением. Так сложились обстоятельства сейчас, увы. Клубу будет непросто, но давайте не забывать тот факт, что у «Краснодара» одна из лучших академий в стране, они смогут частично компенсировать потерю легионеров», — сказал Гаджиев.