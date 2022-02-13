Габулов о селекции «Химок»: «Будет еще 2–3 трансфера, надеюсь»

Генеральный директор «Химок» рассчитывает, что зимняя трансферная кампания клуба еще не окончена.

«Надеюсь, еще будет два-три трансфера. Верю в то, что мы добьем эту ситуацию. Потому что очень тяжело приглашать в Россию игроков на небольшие деньги и в команду, которая идет на последнем месте.

Собственно, поэтому у нас шесть-семь вариантов слетело, причем там были игроки, выступающие за национальные команды», — сказал Габулов.

Ранее подписали экс-защитника «Зенита» Юрия Жиркова, защитника БАТЭ Захара Волкова, защитника «Браги» Бруно Виану и нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе.