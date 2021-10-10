Никите Симоняну исполнилось 95 лет

Сегодня свое 95-летие празднует бывший нападающий и сборной СССР Никита Симонян.

Прославленного футболиста поздравили с юбилеем российская Премьер-лига, РФС, «Спартак», ЦСКА и другие клубы.

В качестве игрока «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР, он является лучшим бомбардиром в истории клуба, в составе сборной СССР одержал победу на Олимпийских играх в 1956 году.

В роли тренера Симонян приводил «Спартак» и ереванский «Арарат» к победам в чемпионате СССР. С 1998-го он занимал пост вице-президента РФС, а сейчас работает в организации на должностях первого вице-президента и председателя технического комитета.